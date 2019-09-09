Μουντομπάσκετ 2019: Αποκλεισμός με νίκη για την Εθνική

Με νίκη «αποχαιρετά» τα παρκέ της Κίνας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπάσκετ, το οποίο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς παρά τη νίκη επί της Τσεχίας με 77-84 δεν κατάφερε να προκριθεί στη φάση των 8.

Στη 2η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των «16», οι παίκτες του Θανάση Σκουρτόπουλου πάλεψαν σαν… λιοντάρια, «άγγιξαν» το +12, όταν προηγήθηκαν 53-65, 6:47΄΄ πριν τη λήξη με λέι απ του Καλάθη και αφού ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε αλλάξει τη ροή του αγώνα υπέρ της εθνικής στην 3η περίοδο, αλλά στο τέλος νίκησαν… μόνο με 84-77.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να βγαίνει από το παρκέ με πέντε φάουλ, όταν οι διαιτητές τού χρέωσαν αδίκως επιθετικό φάουλ, αλλά και μετά την τεχνική ποινή σε μέλος του προπονητικού τιμ της εθνικής, οι Τσέχοι… αξιοποίησαν την ευκαιρία και μείωσαν στο καλάθι (68-70) με τρίποντο του Μπόχατσικ στα 2:13΄΄ πριν τη λήξη.

Στα 49΄΄, η εθνική ξέφυγε με +7 (70-77) μετά από τρίποντο του Νικ Καλάθη και λέι απ του Σλούκα, αλλά το… όνειρο της πρόκρισης «γκρέμισε» για την Ελλάδα ο πόιντ γκαρντ των Σικάγο Μπουλς, Τόμας Σατοράνσκι, όταν διαμόρφωσε το 72-77 στα 27΄΄.

Ο Σλούκας έφερε την εθνική στο +7 (72-79), αλλά ο Γιάρομικ Μπόχατσικ είπε «όχι» στους παίκτες τους Σκουρτόπουλου, γράφοντας το 74-79. Ο Καλάθης με λέι απ διαμόρφωσε το 74-81 στα 14΄΄, ο Μπόχατσικ με 1/2 βολές «έγραψε» το 75-81, ο Καλάθης με «μεγάλο» τρίποντο έκανε το 75-84 στα 5΄΄, με τον Κώστα Παπανικολάου να στέλνει στη γραμμή των βολών τον Μπόχατσικ, ο οποίος με 2/2 βολές έφτασε τους 25 πόντους και διαμόρφωσε το 77-84, που ήταν και το τελικό σκορ.