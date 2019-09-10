Μουντομπάσκετ: Αποκλεισμός της Σερβίας από την Αργεντινή με 97-87

Την ήττα και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης γνώρισε η Σερβία από την Αργεντινή με 97-87.

Η ομάδα της λατινικής Αμερικής ξεκίνησε δυναμικά από την αρχή του αγώνα και γρήγορα βρέθηκε να προηγείται στο σκορ. Οι Σέρβοι κατάφεραν να μειώσουν και να περάσουν μπροστά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο οι Αργεντίνοι κυριάρχησαν με το τελικό σκορ να δείχνει 97-87 και τους «πλάβι» να αποχαιρετούν το Μουντομπάσκετ.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα Αργεντινή-Σερβία: 25-23, 54-59, 68-67, 97-87.