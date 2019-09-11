search
11.09.2019 09:20

Αυγέρη: Η δεξιά στροφή του μετρό που γυρίζει τη Θεσσαλονίκη στο παρελθόν

«Από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν έδωσε μόνον το σύνθημα για τον εκτροχιασμό του έργου του ΜΕΤΡΟ προς όφελος των εργολάβων, αλλά και για τη στροφή οπισθοδρόμησης της πόλης σ’ ένα παρελθόν που αγωνίστηκε πολύ για να το αφήσει πίσω της», σχολιάζει, σε δήλωσή της, η αναπληρώτρια τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνη για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Δώρα Αυγέρη.

«Τώρα που τελείωσε στη ΝΔ το “διχαστικό δηλητήριο” που πότισε τη Θεσσαλονίκη με το Μακεδονικό, αποφάσισε να εφεύρει άλλο: το ΜΕΤΡΟ και τα Αρχαία της Βενιζέλου. Να ανοίξει και πάλι τρύπες, που η πόλη χρειάστηκε χρόνο, μεθοδική δουλειά, πόρους, αποφασιστικότητα και υπομονή για να τις επουλώσει. Επιχειρεί να βάλει διλήμματα, απαντημένα ήδη από την κοινωνία, προκειμένου να υπηρετήσει το ψευδές αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι το έργο δεν είναι έτοιμο», προσθέτει η κ. Αυγέρη.

Σύμφωνα με την ίδια, «η ΝΔ και τοπικοί παράγοντές της δεν διστάζουν να στήσουν ένα μέτωπο μαύρης προπαγάνδας, βάζοντας σε κίνδυνο ακόμη και την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, για να υπηρετήσουν αυτόν τον πολιτικό σκοπό: να γυρίσουν την πόλη πίσω ολοταχώς. Το ΜΕΤΡΟ είναι απλά το όχημά τους».

«Αυτό απέδειξε η σύσκεψη παραγόντων που θέλουν να κρύψουν την κομματική τους ταυτότητα πίσω από το θεσμικό τους ρόλο, αλλά η δεξιά δεν τους αφήνει… Αυτοί, που κατά τα αλλά εμφανίζονται ως θεματοφύλακες της ιστορίας και των θησαυρών της μακεδονικής γης!», καταλήγει η δήλωση της αναπληρώτριας τομεάρχη Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ.

