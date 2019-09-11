ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 00:48
11.09.2019 07:21

«Σάρωσε» σε τηλεθέαση η ΕΡΤ Sports και το Μουντομπάσκετ

«Καπαρωμένες» από το αθλητικό κανάλι της ΕΡΤ είναι οι πρώτες 12 θέσεις της λίστας με τα κορυφαία σε τηλεθέαση προγράμματα της περασμένης εβδομάδας, από 2 εως 8 Σεπτεμβρίου.

Οπως αναφέρει το e-tetradio, τα παιχνίδια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στους ομίλους και την φάση των «16» του Μουντομπάσκετ με τις ΗΠΑ, τη Νέα Ζηλανδία και την Βραζιλία, άγγιξαν σε περιόδους μέχρι και το 50%.

Λιγότεροι είδαν τα ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Φινλανδία και το Λιχτενστάιν στο Open, με το «peak» τους να φτάνει στο 27%.

Το πρώτο ημίχρονο μάλιστα του αγώνα με το κρατίδιο δεν υπάρχει καν στο Top 20.

Εκτός από το Μουντομπάσκετ και τα προκριματικά του Euro 2020, στα κορυφαία προγράμματα βρέθηκαν οι «8 Λέξεις» του ΣΚΑΪ, το «Greece’s Next Top Model» του Star και οι επαναλήψεις σειρων του Alpha.

1. ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑ β’ περίοδος (EPT SPORTS): 49,5%
2. ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑ γ’ περίοδος (EPT SPORTS): 47,7%
3. ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ δ’ περίοδος (EPT SPORTS): 47,4%
4. ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑ δ’ περίοδος (EPT SPORTS): 47,2%
5. ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ δ’ περίοδος (EPT SPORTS): 45,2%
6. ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ γ’ περίοδος (EPT SPORTS): 42,7%
7. ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ β’ περίοδος (EPT SPORTS): 41,9%
8. ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑ α’ περίοδος (EPT SPORTS): 41,7%
9. ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ γ’ περίοδος (EPT SPORTS): 40%
10. ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ β’ περίοδος (EPT SPORTS): 36,7%
11. ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ α’ περίοδος (EPT SPORTS): 31,3%
12. ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ α’ περίοδος (EPT SPORTS): 27,2%
13. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ α’ ημίχρονο (OPEN): 26,7%
14. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ β’ ημίχρονο (OPEN): 25,8%
15. 8 ΛΕΞΕΙΣ (ΣΚΑΪ): 22%
16. ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) (ALPHA): 20,2%
17. ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) (ALPHA): 20,2% [04/09]
18. GREECE’S NEXT TOP MODEL (STAR): 19,9%
19. ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) (ALPHA): 19,9% [06/09]
20. ΕΛΛΑΔΑ-ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ β’ ημίχρονο (OPEN): 19,4%

 

 

 

