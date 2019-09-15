«Don’t Call me Angel»: Η Αριάνα Γκράντε, η Μάιλι Σάιρους και η Λανα Ντελ Ρέι τραγουδούν για τους νέους «Αγγελους του Τσάρλι»

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Στην πρώτη τους συνεργασία ever, τα τρία κορίτσια της σύγχρονης ποπ συναγωνίζονται στα ίσα τους νέους «Αγγελους του Τσάρλι» για τους οποίους τραγουδούν σε ρυθμικό, αισθησιακό, «κάνε μου τη χάρη και μην με φωνάζεις angel» στιλ.
Στο reboot του «Charlie’s Angels» πρωταγωνιστούν οι Κρίστεν Στιούαρτ, Ελα Μπαλίνσκα και Ναόμι Σκοτ, ενώ η σκηνοθέτης Ελίζαμπεθ Μπανκς κάνει και ένα μικρό πέρασμα από το βίντεο κλιπ που μπορείτε να δείτε παρακάτω:
Πηγή: Flix
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