«Βόμβα» …Χαμπέα: Θέμα χρόνου να επιστρέψει το «Σόι Σου» (Video)

«Βόμβα» …Χαμπέα. Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο γνωστός Ευάγγελος Χαμπέας από τη δημοφιλή σειρά του Alpha το «Σόι Σου», μίλησε στην εκπομπή της Αννίτας Πάνια «Αννίτα Κοίτα».

Μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη σειρά που αγάπησε ο κόσμος: «Είμαι πολλά χρόνια στην πιάτσα, αλλά το Σόι ήταν πέντε χρόνια, αγαπήθηκε πολύ… Δεν ξέρω γιατί σταμάτησε το Σόι, το ξέρουν οι άνθρωποι του Alpha».

«Έχω την αίσθηση όμως, επειδή είχα προβλέψει ότι θα πάει πολλά χρόνια, και τώρα προβλέπω ότι λόγω του χαμού που γίνεται, είναι ζήτημα μηνών ή χρόνου να το επαναφέρουμε. Έχω την διαίσθηση. Το αγάπησε πολύ ο κόσμος αυτό το σίριαλ. Δεν “πονάω” που δεν υπάρχει το Σόι ούτε με χαλάει, ίσως και να ένιωσα ελευθερία. Η συνήθεια, λένε, είναι η δεύτερή μας φύση, οπότε όταν ήρθε 20 Αυγούστου και δεν είχα γύρισμα, λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα, ήταν πέντε χρόνια. Από την άλλη όμως ένιωσα και μια ελευθερία… Άσε, δηλαδή, να αποτοξινωθούμε λίγο, δεν είχαμε πλακωθεί, μια χαρά ήμασταν, αλλά ας αποτοξινωθούμε λίγο», είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.