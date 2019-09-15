search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:12
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2019 14:13

«Βόμβα» …Χαμπέα: Θέμα χρόνου να επιστρέψει το «Σόι Σου» (Video)

15.09.2019 14:13
Επανάληψη της σειράς «Το Σόι σου» στις κορυφαίες τηλεθεάσεις της σεζόν 2018-19 (Πίνακες) - Media

 

«Βόμβα» …Χαμπέα. Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο γνωστός Ευάγγελος Χαμπέας από τη δημοφιλή σειρά του Alpha το «Σόι Σου», μίλησε στην εκπομπή της Αννίτας Πάνια «Αννίτα Κοίτα». 

Μεταξύ άλλων, μίλησε και για τη σειρά που αγάπησε ο κόσμος: «Είμαι πολλά χρόνια στην πιάτσα, αλλά το Σόι ήταν πέντε χρόνια, αγαπήθηκε πολύ… Δεν ξέρω γιατί σταμάτησε το Σόι, το ξέρουν οι άνθρωποι του Alpha».

«Έχω την αίσθηση όμως, επειδή είχα προβλέψει ότι θα πάει πολλά χρόνια, και τώρα προβλέπω ότι λόγω του χαμού που γίνεται, είναι ζήτημα μηνών ή χρόνου να το επαναφέρουμε. Έχω την διαίσθηση. Το αγάπησε πολύ ο κόσμος αυτό το σίριαλ. Δεν “πονάω” που δεν υπάρχει το Σόι ούτε με χαλάει, ίσως και να ένιωσα ελευθερία. Η συνήθεια, λένε, είναι η δεύτερή μας φύση, οπότε όταν ήρθε 20 Αυγούστου και δεν είχα γύρισμα, λέω κάτι γίνεται εδώ πέρα, ήταν πέντε χρόνια. Από την άλλη όμως ένιωσα και μια ελευθερία… Άσε, δηλαδή, να αποτοξινωθούμε λίγο, δεν είχαμε πλακωθεί, μια χαρά ήμασταν, αλλά ας αποτοξινωθούμε λίγο», είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pv5-premiere-2b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (photos)

mitsotakis_hislop_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μύκονος… παρεξηγήθηκε με μία φράση του Μητσοτάκη για τον τουρισμό της και ο δήμαρχος του ζητά να… ανακαλέσει

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

keratokonos
ΥΓΕΙΑ

Κερατόκωνος και Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια: Νεότερες εξελίξεις στη διάγνωση και τη θεραπεία

Glenn-Close-new
ΣΙΝΕΜΑ

Κυκλοφόρησε το teaser του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» – Αγνώριστη η Γκλεν Κλόουζ (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 11:12
pv5-premiere-2b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το αμιγώς ηλεκτρικό Kia PV5 αναδείχθηκε «International Van of the Year 2026» (photos)

mitsotakis_hislop_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Μύκονος… παρεξηγήθηκε με μία φράση του Μητσοτάκη για τον τουρισμό της και ο δήμαρχος του ζητά να… ανακαλέσει

tautotitew new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αστυνομικές ταυτότητες: «Ραντεβού την Άνοιξη και… βλέπουμε» – Τρέχουν στον Ωρωπό, στον Πόρο και την Βοιωτία όσοι βιάζονται

1 / 3