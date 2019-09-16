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16.09.2019 06:54

Με τρεις πρωθυπουργούς η Γιάννα Αγγελοπούλου στη δεξίωση της Φιλοθέης

16.09.2019 06:54
Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ-1 η Γιάννα Αγγελοπούλου - Media

 

Μεγάλη δεξίωση το βράδυ του Σαββάτου στο σπίτι του Θόδωρου και της Γιάννας Αγγελοπούλου στη Φιλοθέη για τα βαφτίσια της εγγονής της κόρης του γιου τους, Παναγιώτη Αγγελόπουλου και της Έλλης Παπαδιαμάντη. Πάνω από 400 προσωπικότητες του πολιτικού και του επιχειρηματικού κόσμου ήταν προσκεκλημένοι και τίμησαν τη δεξίωση του ζεύγους.

Σύμφωνα με το newmoney.gr, στο κεντρικό τραπέζι δίπλα στη Γιάννα Αγγελοπούλου βρέθηκαν τρεις πρωθυπουργοί της χώρας, νυν και πρώην. Συγκεκριμένα, δίπλα στην οικοδέσποινα κάθισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα και από την άλλη πλευρά ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης.

Στο ίδιο τραπέζι επίσης ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Στην ίδια ροτόντα κάθισαν επίσης οι Μαριάννα Λάτση, διαχρονική φίλη της Γιάννας Αγγελοπούλου και η πρέσβειρα της Μ. Βρετανίας στην Ελλάδα.

Καλεσμένοι στη δεξίωση ήταν επίσης τόσο ο οικουμενικός πατριάρχης Βαρθολομαίος όσο και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος οι οποίοι βρέθηκαν σε διπλανό τραπέζι μαζί με τον οικοδεσπότη Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Πηγή: newmoney.gr

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