Η κακοκαιρία χτυπά σε Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία – «Βυθίζονται» αυτοκίνητα στο Ωραιόκαστρο (Video, Photos)

Βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους, που σε ορισμένες περιοχές θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, φέρνει το κύμα κακοκαιρίας που ήδη κάνει την εμφάνισή του σε βόρειες περιοχές της χώρας από το απόγευμα της Πέμπτης.

Τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν την Παρασκευή, ενώ ένα ακόμη χαρακτηριστικό θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η καταιγίδα προκάλεσε προβλήματα στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, υπόγεια πλημμύρισαν κι οδηγοί εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους.

Η ισχυρή βροχόπτωση που συνοδευόταν από δυνατές ριπές ανέμων έπληξε -κυρίως- τον Εύοσμο, την Ευκαρπία, το Ωραιόκαστρο και την Ευκαρπία.

Μέχρι αυτήν την ώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία συνεχίζει τις αντλήσεις υδάτων ενώ νωρίτερα πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς οδηγών από οχήματα.

Μεγάλοι όγκοι νερού κατέκλυσαν την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ωραιοκάστρου με συνέπεια να ακινητοποιηθούν οχήματα, ενώ στην εσωτερική περιφερειακή της πόλης αυτοκίνητο κόλλησε στα νερά και η οδηγός χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί.

Εξαιτίας της βροχόπτωσης κεντρικοί δρόμοι στο πολεοδομικό συγκρότημα μετατράπηκαν σε ποτάμια και η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολίες.

Η κατάσταση χειροτερεύει κάθε λεπτό στον κεντρικό δρόμο του Ωραιοκάστρου στην οδό Θεσσαλονίκης, ενώ υπάρχουν και αυτοκίνητα που είναι βυθισμένα στο νερό. Η Πυροσβεστική βρίσκεται στην περιοχή.

Σύμφωνα με το thestival.gr, δύο οχήματα εγκλωβίστηκαν στην Εσωτερική Περιφερειακή της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Ευόσμου.

Ο οδηγός του ενός οχήματος κατάφερε να βγει από το όχημά του, ενώ η γυναίκα οδηγός του έτερου οχήματος απεγκλωβίστηκε με την βοήθεια πληρώματος περιπολικού της Άμεσης Δράσης που έσπευσε στο σημείο.

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το βράδυ χωριά του δήμου Φαρκαδόνας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες κυρίως με βαμβάκι, καλαμπόκι και τριφύλλι. Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, Χρήστου Μιχαλάκη, η χαλαζόπτωση ήταν ισχυρή και προκάλεσε σοβαρές καταστροφές, το μέγεθος και η έκταση των οποίων θα εκτιμηθεί αύριο, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για αποζημίωση των αγροτών που επλήγησαν από την χαλαζόπτωση.

Εικόνες που παραπέμπουν στην καρδιά του χειμώνα αντίκρισαν διερχόμενοι οδηγοί στην παλιά εθνική Ιωαννίνων Μετσόβου, από την διασταύρωση προς Λιγκιάδες και μέχρι το Δρίσκο. Σύμφωνα με το epiruspost.gr, η χαλαζόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ήταν σφοδρή. Ακόμη και αρκετή ώρα μετά, το χαλάζι παράμενε σωρός στις άκρες του δρόμου θυμίζοντας τις μέρες των έντονων χιονοπτώσεων. Σε μεγάλο μέρος των ορεινών εκδηλώθηκαν και έντονες καταιγίδες, χωρίς μέχρι στιγμής να δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε προειδοποιήσει για την μεταβολή καιρού.

Δείτε φωτογραφία από τη χαλαζόπτωση στην παλιά εθνική οδό Ιωαννίνων Μετσόβου:

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, αρχικά θα επηρεαστούν η Μακεδονία (κυρίως η Κεντρική), προς το βράδυ η Θεσσαλία και οι Σποράδες.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην Ανατολική Στερεά και από το μεσημέρι στην Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Μακεδονία οι βροχές και οι καταιγίδες θα σταματήσουν τις μεσημβρινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές, σταδιακά θα εξασθενήσουν και στις υπόλοιπες περιοχές.