Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Διόνυσο – Για απομάκρυνση βυτιοφόρου από πλαγιά

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Σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης φορτηγού βυτιοφόρου λυμάτων στον Διόνυσο από πλαγιά.

Ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, εξαιτίας της χθεσινής βροχής.

Από την Τροχαία, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία απομάκρυνσης του οχήματος, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Λ. Διονύσου από την οδό Συντάγματος Πεζοναυτών έως την διασταύρωση του Ιερού Ναού Αγ. Πέτρου.