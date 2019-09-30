ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 03:42
30.09.2019 17:05

Οργή των αστυνομικών για την επίθεση των χούλιγκαν: Είναι θέμα τιμής

Την οργή της για την επίθεση που δέχθηκαν όργανα της τάξης στη Νέα Φιλαδέλφεια από χούλιγκανς εξέφρασε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλων Αθήνας, τονίζοντας παράλληλα, ότι η σύλληψη των δραστών αποτελεί «θέμα τιμής».

Συγκεκριμένα, η Ένωση αναφέρει:

«Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για την δολοφονική επίθεση που δέχθηκαν χθες βράδυ (29-09-2019) συνάδελφοί μας της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. από χούλιγκαν.
 
Η σφοδρότητα της επίθεσης ήταν τέτοια που ένας εκ των τραυματιών αστυνομικών διακομίσθηκε στο 401 Νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα και με τραύμα από μαχαίρι. Αντιπροσωπεία της Ένωσης Αθηνών βρέθηκε τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο για να εκφράσει την συμπαράστασή της στους τραυματίες και να ενημερωθεί για τα πραγματικά περιστατικά. Οι διηγήσεις πραγματικά σοκάρουν, αφού από όσα μας μεταφέρθηκαν οι μαινόμενοι χούλιγκαν αποπειράθηκαν να λιντσάρουν τους συναδέλφους που εκτελούσαν στην περιοχή διατεταγμένη υπηρεσία με εντολή του κέντρου επιχειρήσεων και μετά από προηγούμενο συμβάν επίθεσης από χούλιγκαν σε αστυνομικούς.
 
Εκφράζουμε λοιπόν την συμπαράστασή μας στους τραυματίες συναδέλφους, τους ευχόμαστε περαστικά και απαιτούμε από την Ηγεσία να κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να οδηγηθούν οι δράστες στην Δικαιοσύνη. Για εμάς είναι θέμα τιμής! Δείτε την πραγματικότητα και αλλάξτε πλάνο. Σε ότι αφορά το ποιοι φέρουν την ευθύνη για το συμβάν (πέραν των φυσικών αυτουργών) δεν θα κάνουμε τους δικαστές ούτε τους μετά Χριστόν προφήτες.
 
Θα επισημάνουμε απλά στην Ηγεσία ότι ο τρόπος λειτουργίας, παρακαταθήκη της τελευταίας 5ετίας, είναι κατά την άποψή μας λάθος. Εδώ και χρόνια «φωνάζουμε» ότι το σχέδιο που ακολουθείται με τις διμοιρίες Υ.ΜΕ.Τ.-Υ.Α.Τ. και τις ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. να φρουρούν ακίνητους στόχους (!!!) θα αποβεί κάποια στιγμή μοιραίος. Εκτός του εργασιακού (κατάφωρη παραβίαση του Π.Δ 141/91) ,στο ξεκάθαρα επιχειρησιακό κομμάτι, βλέπουμε καθημερινά ότι όταν προκύψει ένα συμβάν σαν το χθεσινό, οι δυνάμεις που μπορούν να το αντιμετωπίσουν παραμένουν φρουροί ακίνητων στόχων.
 
Όλα τα παραπάνω μαζί με την κατάργηση της ομάδας ΔΕΛΤΑ, έχουν οδηγήσει Υπηρεσίες χωρίς εξοπλισμό και την ανάλογη εκπαίδευση να εντέλλονται, ώστε να αντιμετωπίσουν τους κάθε είδους μπαχαλάκηδες. Ας αναλογιστούν λοιπόν οι έχοντες την ευθύνη του σχεδιασμού την αλήθεια και ας προσπαθήσουν να «επανεκκινήσουν» την Αστυνομία ώστε οι Υπηρεσίες να επιστρέψουν στην πραγματική τους αποστολή, χωρίς αγκυλώσεις του παρελθόντος, μεσοβέζικες λύσεις και με το να θέλουν και την «πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο».
