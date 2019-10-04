Ποιο ρόλο απέρριψε ο Ματ Ντέιμον που θα του έδινε 250 εκατ. δολάρια

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία «Ford v Ferrari» Κρίστιαν Μπέιλ έκαναν αποκαλύψεις σε συνέντευξη στο «British GQ».

Ο Ματ Ντέιμον παραδέχθηκε ότι του προτάθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλο στο «Avatar» με εκπληκτική αμοιβή.

Ο Τζέιμς Κάμερον μού πρότεινε τον ρόλο στο «Avatar», αναφέρει στη συνέντευξη. «Και όταν μου τον πρότεινε, μου είπε: “Τώρα, άκου. Δεν χρειάζομαι ένα όνομα γι’ αυτό, έναν ηθοποιό με όνομα. Αν δεν δεχθείς, θα βρω έναν άγνωστο ηθοποιό και θα τον δώσω σε αυτόν, επειδή η ταινία δεν έχει πραγματικά ανάγκη από εσένα. Αλλά εάν πάρεις τον ρόλο, θα σου δώσω το 10%”».

Οι συντάκτες του περιοδικού έκαναν τους υπολογισμούς και διαπίστωσαν ότι ο 48χρονος Αμερικανός ηθοποιός θα κέρδιζε 250 εκατομμύρια δολάρια. Τον ρόλο τελικά υποδύθηκε ο Αυστραλός ηθοποιός, Σαμ Γουόρθινγκτον.

«Είπα στον Τζον Κρασίνσκι αυτή την ιστορία όταν γράφαμε το σενάριο της ταινίας Promised Land. Γράφαμε στην κουζίνα και κάναμε ένα διάλειμμα και του λέω την ιστορία και απαντά: “Τι”; Και σηκώνεται και αρχίζει να βηματίζει στην κουζίνα. Και λέει: “Εντάξει, Εντάξει, Εντάξει. Αν είχες κάνει αυτή την ταινία, τίποτα στη ζωή σου δεν θα ήταν διαφορετικό. Τίποτα στη ζωή σου δεν θα ήταν διαφορετικό. Εκτός απ’ ότι, τώρα θα κάναμε αυτή τη συζήτηση στο διάστημα”».

Ο Ντέιμον είπε ότι λυπάται για την απόφαση να απορρίψει το βραβευμένο, το οποίο έχει τέσσερις συνέχειες – ωστόσο, ο λόγος δεν είναι το βουνό των χρημάτων που έχασε.

«Θα προκαλούσα πρόβλημα στον Πολ Γκρίνγκρας και σε όλους τους φίλους μου στο The Bourne Ultimatum, οπότε δεν θα μπορούσα να το κάνω – αλλά ο Κάμερον μου είπε κατά τη διάρκεια αυτής της συνομιλίας “Λοιπόν, ξέρεις, έκανα μόνο έξι ταινίες”» τόνισε ο Ματ Ντέιμον.

«Δεν το είχα συνειδητοποιήσει αυτό» πρόσθεσε. «Δουλεύει τόσο σπάνια, αλλά τις ταινίες του, τις ξέρουμε όλες» συνέχισε ο Ντέιμον. «Έτσι νομίζεις ότι έχει κάνει περισσότερα απ’ όσα έχει κάνει στην πραγματικότητα. Συνειδητοποίησα ότι δεν έπρεπε να πω όχι επειδή έχασα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του» εξήγησε.