search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:18
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2019 05:57

Ακαριαίος θάνατος 35χρονου Ρώσου -Δεν άνοιξε κανένα από τα δύο αλεξίπτωτά του σε βουτιά από 800 μέτρα ( Video)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 35χρονος αλεξιπτωτιστής στη Ρωσία, όταν σε βουτιά από αεροπλάνο, κανένα από τα δύο αλεξίπτωτά του δεν άνοιξε.

Ο 35χρονος, νοσοκόμος στο επάγγελμα και ερασιτέχνης αλεξιπτωτιστής με μεγάλη εμπειρία έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε ακόμα ένα άλμα από αεροπλάνο.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ ο Μιχαήλ Προχόροφ, ήταν έμπειρος αλεξιπτωτιστής καθώς είχε πραγματοποιήσει 35 άλματα.

 

Ο άτυχος Ρώσος ήταν έμπειρος αλεξιπτωτιστής

Αυτη τη φορά βούτηξε στο κενό από ελικόπτερο Mi-8. Στο βίντεο φαίνεται ότι δεν ανοίγει το βασικό αλεξίπτωτο του άτυχου Ρώσου, ο οποίος προσπάθησε άμεσα να ενεργοποιήσει το εφεδρικό τα σχοινιά του οποίου, όμως, μπλέχτηκαν. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο κενό και να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν συστάθηκε επιτροπή προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεση. Συμφωνα με τα ΜΜΕ η επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο, ο θάνατος του άτυχου Ρώσου, να οφείλεται σε εγκληματική αμέλεια.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό τραγικού θανάτου αλεξιπτωτιστή μέσα σε λίγους μήνες. Τον περασμένο Αύγουστο Ισπανός YouTuber σκοτώθηκε όταν πήδηξε από καμινάδα εργοστασίου και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του.

iefimerida

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pao_volley_1803_1920-1080_new
nipiagogos_komotini
adv-new
simandrakos_OPEKEPE_new
diatrofi-ygeia-new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastika daneia 77- new
jumbo 665- new
DYPA
ali_larijani_new
Hormuz (1)
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

