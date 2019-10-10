Ακαριαίος θάνατος 35χρονου Ρώσου -Δεν άνοιξε κανένα από τα δύο αλεξίπτωτά του σε βουτιά από 800 μέτρα ( Video)

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 35χρονος αλεξιπτωτιστής στη Ρωσία, όταν σε βουτιά από αεροπλάνο, κανένα από τα δύο αλεξίπτωτά του δεν άνοιξε.

Ο 35χρονος, νοσοκόμος στο επάγγελμα και ερασιτέχνης αλεξιπτωτιστής με μεγάλη εμπειρία έχασε τη ζωή του όταν επιχείρησε ακόμα ένα άλμα από αεροπλάνο.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ ο Μιχαήλ Προχόροφ, ήταν έμπειρος αλεξιπτωτιστής καθώς είχε πραγματοποιήσει 35 άλματα.

Αυτη τη φορά βούτηξε στο κενό από ελικόπτερο Mi-8. Στο βίντεο φαίνεται ότι δεν ανοίγει το βασικό αλεξίπτωτο του άτυχου Ρώσου, ο οποίος προσπάθησε άμεσα να ενεργοποιήσει το εφεδρικό τα σχοινιά του οποίου, όμως, μπλέχτηκαν. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο κενό και να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Αμέσως μετά το τραγικό συμβάν συστάθηκε επιτροπή προκειμένου να ερευνήσει την υπόθεση. Συμφωνα με τα ΜΜΕ η επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο, ο θάνατος του άτυχου Ρώσου, να οφείλεται σε εγκληματική αμέλεια.

Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό τραγικού θανάτου αλεξιπτωτιστή μέσα σε λίγους μήνες. Τον περασμένο Αύγουστο Ισπανός YouTuber σκοτώθηκε όταν πήδηξε από καμινάδα εργοστασίου και δεν άνοιξε το αλεξίπτωτό του.

