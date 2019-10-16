Sputnik: H Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει πλοία στο στενό του Ορμούζ

Προβλήματα στην Ελλάδα και στις διεθνείς υποχρεώσεις της προκαλεί η τουρκική επιθετικότητα, με αποτέλεσμα η χώρα να μην μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια διασφάλισης της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει το Sputnik , ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της κυβέρνησης, Αλέξανδρος Διακόπουλος, ανέφερε ότι «δεν διαθέτουμε αρκετά πολεμικά σκάφη και έχουμε προβλήματα με την γείτονα Τουρκία, οπότε, αν και θα θέλαμε να στείλουμε πλοίο στο Ορμούζ […] δεν διαθέτουμε φρεγάτα για να στείλουμε».

Ο κ. Διακόπουλος, μιλώντας στην Ντόχα, όπου διεξάγεται το Παγκόσμιο Φόρουμ Ασφαλείας, προσέθεσε ότι ο μεγαλύτερος εμπορικός στόλος στον κόσμο είναι ελληνικός και προφανώς η Ελλάδα ενδιαφέρεται να μείνουν ανοιχτά τα στενά του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι ΗΠΑ και Ε.Ε. καλούν τους συμμάχους και τα μέλη τους να στείλουν σκάφη στην περιοχή, μέτα από επιθέσεις που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στη θαλάσσια περιοχή.