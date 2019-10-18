Τέλος στο θρίλερ με τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στον Πηνειό

Τέλος στο θρίλερ με την υπόθεση των ανθρώπινων οστών που είχαν βρεθεί στον Πηνειό, κοντά στο φράγμα της Γυρτώνης δόθηκε την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, όπως προέκυψε από ταυτοποίηση DNA, τα οστά ανήκουν σε 49χρονο από τη Λάρισα, του οποίου η εξαφάνιση είχε δηλωθεί τον Μάρτιο του 2018 από τον πατέρα του.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τότε είχαν γίνει έρευνες στην κοίτη του ποταμού που διαπερνά την πόλη καθώς στην ευρύτερη περιοχή, που διήρκησαν αρκετές μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των ευρημάτων στον Πηνειό, ήταν και μία φόρμα η οποία στο εσωτερικό της ανέγραφε ένα επίθετο. Από την τελική έκβαση προέκυψε ότι το συγκεκριμένο επίθετο δεν έχει σχέση με την ταυτότητα του άτυχου 49χρονου.