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25.10.2019 14:29

Αυτή η διατροφή είναι καλύτερη για το σπέρμα

25.10.2019 14:29
Αυτή η διατροφή είναι καλύτερη για το σπέρμα - Media

 

Η διατροφή που ακολουθούν οι άνδρες «αποτυπώνεται» στο σπέρμα τους από πολύ νεαρή ηλικία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Οι νεαροί άνδρες που θέλουν να είναι καθ’ όλα υγιείς, ίσως πρέπει να προσέξουν τι είδους διατροφή ακολουθούν. Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει πως ό,τι τρώνε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το σπέρμα τους.

Στη μελέτη συμμετείχαν 209 νεαροί φοιτητές (οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 18 έως 23 ετών). Όπως συνηθίζουν οι περισσότεροι νέοι της εποχής, πολλοί από αυτούς τρέφονταν με χάμπουργκερ, τηγανητές πατάτες, γλυκά και άλλα ανθυγιεινά τρόφιμα.

Υπήρχαν όμως άλλοι που ακολουθούσαν μια πιο υγιεινή διατροφή. Αυτή άλλοτε ήταν η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και άλλοτε η δίαιτα DASH. Η δίαιτα DASH είναι ένα διαιτολόγιο ειδικό για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Τόσο η μεσογειακή διατροφή όσο και η δίαιτα DASH δίνουν έμφαση:

  • Στη χρήση ελαιολάδου ως κυρίου λίπους στη διατροφή
  • Στην καθημερινή κατανάλωση φυτικής προελεύσεως τροφίμων (ξηροί καρποί, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, δημητριακά ολικής αλέσεως)
  • Στην κατανάλωση γαλακτοκομικών με λίγα λιπαρά
  • Στην κατανάλωση ψαριών και πουλερικών
  • Στον περιορισμό του κόκκινου κρέατος και των προϊόντων του, των πρόσθετων σακχάρων (συμπεριλαμβάνεται η ζάχαρη) και του άλατος.

Οι διαφορές στο σπέρμα

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, όσοι νεαροί άνδρες ακολουθούσαν πιο πιστά τις επιταγές της υγιεινής διατροφής είχαν κατά 65% υψηλότερη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, σε σύγκριση με όσους τρέφονταν ανθυγιεινά.

Επιπλέον, η υγιεινή διατροφή σχετιζόταν με:

  • 74% μεγαλύτερη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων
  • 31% καλύτερη μορφολογία σπερματοζωαρίων

Τόσο η κινητικότητα (δηλαδή η ταχύτητα κολύμβησης) όσο και η μορφολογία (το σχήμα και το μέγεθος) των σπερματοζωαρίων αποτελούν δείκτη γονιμότητας.

Αντιθέτως, οι διατροφικές συνήθειες δεν φάνηκε να συσχετίζονται με τα επίπεδα των ορμονών της αναπαραγωγής.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι ακόμα και στους νεαρούς, υγιείς άνδρες η ποιότητα του σπέρματος μπορεί να συσχετίζεται με τις διατροφικές συνήθειες, λένε οι ειδικοί.

Η νέα μελέτη δημοσιεύεται στην ιατρική επιθεώρηση Human Reproduction.

Πηγή: iatropedia.gr

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