Αυτή η διατροφή είναι καλύτερη για το σπέρμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η διατροφή που ακολουθούν οι άνδρες «αποτυπώνεται» στο σπέρμα τους από πολύ νεαρή ηλικία, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.
Οι νεαροί άνδρες που θέλουν να είναι καθ’ όλα υγιείς, ίσως πρέπει να προσέξουν τι είδους διατροφή ακολουθούν. Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει πως ό,τι τρώνε μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το σπέρμα τους.
Στη μελέτη συμμετείχαν 209 νεαροί φοιτητές (οι ηλικίες τους κυμαίνονταν από 18 έως 23 ετών). Όπως συνηθίζουν οι περισσότεροι νέοι της εποχής, πολλοί από αυτούς τρέφονταν με χάμπουργκερ, τηγανητές πατάτες, γλυκά και άλλα ανθυγιεινά τρόφιμα.
Υπήρχαν όμως άλλοι που ακολουθούσαν μια πιο υγιεινή διατροφή. Αυτή άλλοτε ήταν η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή και άλλοτε η δίαιτα DASH. Η δίαιτα DASH είναι ένα διαιτολόγιο ειδικό για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
Τόσο η μεσογειακή διατροφή όσο και η δίαιτα DASH δίνουν έμφαση:
Οι διαφορές στο σπέρμα
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, όσοι νεαροί άνδρες ακολουθούσαν πιο πιστά τις επιταγές της υγιεινής διατροφής είχαν κατά 65% υψηλότερη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων, σε σύγκριση με όσους τρέφονταν ανθυγιεινά.
Επιπλέον, η υγιεινή διατροφή σχετιζόταν με:
Τόσο η κινητικότητα (δηλαδή η ταχύτητα κολύμβησης) όσο και η μορφολογία (το σχήμα και το μέγεθος) των σπερματοζωαρίων αποτελούν δείκτη γονιμότητας.
Αντιθέτως, οι διατροφικές συνήθειες δεν φάνηκε να συσχετίζονται με τα επίπεδα των ορμονών της αναπαραγωγής.
Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι ακόμα και στους νεαρούς, υγιείς άνδρες η ποιότητα του σπέρματος μπορεί να συσχετίζεται με τις διατροφικές συνήθειες, λένε οι ειδικοί.
Η νέα μελέτη δημοσιεύεται στην ιατρική επιθεώρηση Human Reproduction.
Πηγή: iatropedia.gr
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.