Οι πέντε μεγάλες αλλαγές που φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο

Πέντε σημαντικές αλλαγές στη φορολογία που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της φορολογητέας ύλης προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που αναμένεται να δοθεί σήμερα σε δημόσια διαβούλευση.

Οι σημαντικές αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, την κλίμακα φορολόγησης του εισοδήματος των φυσικών προσώπων, την υποχρέωση e-πληρωμών, τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, τη μείωση του φόρου των παροχών σε είδος στους εργαζόμενους και κίνητρα για την οικοδομή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το capital.gr, οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν:

-τη φορολόγηση με νέα φορολογική κλίμακα των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων από το νέο έτος. Ο εισαγωγικός συντελεστής μειώνεται από 22% σε 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως 10.000 ευρώ και μειώνονται κατά μία εκατοστιαία μονάδα οι φορολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από τις 20.000 ευρώ.

Η νέα κλίμακα

Εισόδημα Συντελεστής

Έως 10.000 9% (από 22%)

10.001-20.000 22%

20.001-30.000 28% (από 29%)

30.001-40.000 36% (από 37%)

40.001+ 44% (από 45%)

Η έκπτωση φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής:

Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.

Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.

Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.

Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.

Έγγαμος με 4 παιδιά και άνω: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.

Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι από τον πρώτο μήνα του 2020 θα διαπιστώσουν μικρή αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους, λόγω της μειωμένης παρακράτησης φόρου. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η φορολογική ελάφρυνση που μπορεί να φθάσει τα 1.700 ευρώ θα φανεί στην εκκαθάριση των δηλώσεων των εισοδημάτων του 2020.

– Ηλεκτρονικές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του δηλωθέντος (και όχι του τεκμαρτού) εισοδήματος θα “απαιτεί” η Εφορία από το 2020 από όλους τους φορολογούμενους Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου ορίου δαπανών με πλαστικό χρήμα και δηλωθέντος, θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού των ηλεκτρονικών δαπανών που λείπουν από τους φορολογούμενους.

– Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% για το 2019 καθώς και μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5% από τη χρήση 2019.-Επίσης για τις επιχειρήσεις θα προβλέπει επιστροφή κατά 5% της προκαταβολής φόρου που έχει βεβαιωθεί για το 2019 στο πλαίσιο διανομής του φετινού υπερπλεονάσματος

– Μείωση της φορολόγησης των παροχών σε είδος των επιχειρήσεων στους εργαζομένους τους

– Κίνητρα για την οικοδομή που περιλαμβάνουν αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για τρία χρόνια και μάλιστα αναδρομικά από τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά την 1-1-2006, αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για τρία χρόνια και επανεξέταση του κατά τον τέταρτο χρόνο και μείωση κατά 40% του φόρου για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για την ενεργειακή λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων. Ο φόρος θα μειώνεται μόνο για τις εργασίες και όχι για τα υλικά.