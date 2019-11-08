Άνδρας έτρωγε άπλυτα λαχανικά και ένα σκουλήκι του μόλυνε το πάγκρεας (Video)

Ένας άνδρας από το Μεξικό που δεν έπλενε τα λαχανικά που έτρωγε, κόλλησε ένα παρασιτικό σκουλήκι, μια ταινία, η οποία εγκαταστάθηκε το πάγκρεας τους και σχεδόν το έχει διαλύσει. Προκάλεσε σοβαρή εσωτερική αιμορραγία αλλά και αναιμία.

Ο άνδρας πήγε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση και με πλήρη αδυναμία. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχουν φράξει οι χολικοί αγωγοί.

Με ενδοσκόπιο οι γιατροί εντόπισαν το σκουλήκι και η κάμερα το κατέγραψε δίπλα στα τοιχώματα των εσωτερικών οργάνων να κουνιέται και να κινείται.

Οι γιατροί χορήγησαν στον άνδρα εκτός από φιάλες αίματος, ισχυρά αντιβιοτικά και κυρίως τρικλαμπενδαζόλη, μια ουσία ειδικά για να εξολοθρεύει τα παράσιτα.

Μέσα σε ένα μήνα, τα συμπτώματα του ασθενούς εξαφανίστηκαν. Το περιστατικό αναφέρθηκε στο New England Journal of Medicine.

Τα παρασιτικά σκουλήκια μπορεί να καταστρέψουν το ήπαρ και το πάγκρεας. Εισχωρούν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων ωμών ή μη ψημένων ψαριών γλυκού νερού και νεροκάρδαμου.