search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:02
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2019 10:44

Άνδρας έτρωγε άπλυτα λαχανικά και ένα σκουλήκι του μόλυνε το πάγκρεας (Video)

08.11.2019 10:44
Άνδρας έτρωγε άπλυτα λαχανικά και ένα σκουλήκι του μόλυνε το πάγκρεας (Video) - Media

 

Ένας άνδρας από το Μεξικό που δεν έπλενε τα λαχανικά που έτρωγε, κόλλησε ένα παρασιτικό σκουλήκι, μια ταινία, η οποία εγκαταστάθηκε το πάγκρεας τους και σχεδόν το έχει διαλύσει. Προκάλεσε σοβαρή εσωτερική αιμορραγία αλλά και αναιμία.

Ο άνδρας πήγε στο νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση και με πλήρη αδυναμία. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχουν φράξει οι χολικοί αγωγοί.  

Με ενδοσκόπιο οι γιατροί εντόπισαν το σκουλήκι και η κάμερα το κατέγραψε δίπλα στα τοιχώματα των εσωτερικών οργάνων να κουνιέται και να κινείται.

Οι γιατροί χορήγησαν στον άνδρα εκτός από φιάλες αίματος, ισχυρά αντιβιοτικά και κυρίως τρικλαμπενδαζόλη, μια ουσία ειδικά για να εξολοθρεύει τα παράσιτα.

Μέσα σε ένα μήνα, τα συμπτώματα του ασθενούς εξαφανίστηκαν. Το περιστατικό αναφέρθηκε στο New England Journal of Medicine.

Τα παρασιτικά σκουλήκια μπορεί να καταστρέψουν το ήπαρ και το πάγκρεας. Εισχωρούν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της κατανάλωσης μολυσμένων ωμών ή μη ψημένων ψαριών γλυκού νερού και νεροκάρδαμου.

 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aftokinito_akoustika_1505_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η οδήγηση με ακουστικά επιτρέπεται; – Τι λέει ο ΚΟΚ για αυτοκίνητο, μηχανή και πατίνι

floros-nosokomeio-new
LIFESTYLE

Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο – Φεύγει για Αμερική τις επόμενες ώρες

katakouzinos_new_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης, ο Μαρινάκης και το κόμμα «Βυζάν»

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ – Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

AKINITO_WAR
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεχίζεται ο «πόλεμος» για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Νέα επίθεση Γεωργιάδη – Τσουκαλάς: «Η Δεξιά προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της δημοκρατικής παράταξης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

rubio china
ΚΟΣΜΟΣ

Στον Μάρκο Ρούμπιο απαγορεύεται η είσοδος στην Κίνα - Πώς το Πεκίνο βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 11:02
aftokinito_akoustika_1505_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η οδήγηση με ακουστικά επιτρέπεται; – Τι λέει ο ΚΟΚ για αυτοκίνητο, μηχανή και πατίνι

floros-nosokomeio-new
LIFESTYLE

Survivor: Η φωτογραφία του Σταύρου Φλώρου μέσα από το νοσοκομείο – Φεύγει για Αμερική τις επόμενες ώρες

katakouzinos_new_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης, ο Μαρινάκης και το κόμμα «Βυζάν»

1 / 3