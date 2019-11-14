Παγίδα τεκμηρίων για τα χαμηλά εισοδήματα στο φορολογικό νομοσχέδιο

Παγίδα τεκμηρίων για τα χαμηλά εισοδήματα φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο καθώς καταργεί δύο απαλλακτικές διατάξεις που ισχύουν σήμερα.

Εφόσον ψηφιστεί η συγκεκριμένη νέα διάταξη, ένας νέος που εργάζεται περιστασιακά ή συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας και αποκτά ένα εισόδημα, π.χ. 500 ευρώ το χρόνο, αν κατέχει ένα αυτοκίνητο ή ένα ακίνητο τότε θα φορολογηθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, χωρίς το αφορολόγητο των μισθωτών, ενώ θα του επιβληθεί και προκαταβολή φόρου 100%.

Μέχρι και φέτος, οι φορολογούμενοι που αποκτούν πενιχρά εισοδήματα, μέχρι και 6.000 ευρώ το χρόνο και έχουν τεκμαρτές δαπάνες μέχρι 9.500 ευρώ, φορολογούνται ως μισθωτοί, έχοντας και το αφορολόγητο των 8.636 ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι αφορολόγητοι ή να πληρώνουν ελάχιστο φόρο εάν οι τεκμαρτές δαπάνες ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο.

Όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει:

Όταν το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον δεν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα για την οποία απαιτείται η υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών ή εφόσον δεν ασκείται ατομική αγροτική δραστηριότητα, τότε το δηλωθέν εισόδημα, εξαιρουμένου του εισοδήματος από τόκους ή ακίνητα ή από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, και η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών – συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο κλιμακούμενο ύψους τουλάχιστον 8.636 ευρώ.

Εάν το δηλωθέν εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή με 22% για εισοδήματα έως τη χρήση 2019 και με 9% για τα εισοδήματα από το 2020 και μετά.

Παράδειγμα

Με το φορολογικό νομοσχέδιο προβλέπεται η κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων, που σημαίνει μεταξύ άλλων ότι ένας νέος που κάνει πρακτική εξάσκηση και λαμβάνει ετησίως 1.000 ευρώ, αλλά έχει στην κατοχή του και ένα σπίτι με τεκμήριο 2.500 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος, ενώ μέχρι και φέτος είναι αφορολόγητος, το 2020 θα πληρώσει φόρο ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: Θα αθροιστεί η ελάχιστη τεκμαρτή δαπάνη των 3.000 ευρώ και το τεκμήριο του σπιτιού (2.500 ευρώ) και στο ποσό των 5.500 ευρώ, θα εφαρμοστεί ο συντελεστής 9%.

Ο φόρος που θα προκύψει ανέρχεται σε 495 ευρώ. Επίσης θα του καταλογιστεί και προκαταβολή φόρου, ίση με το 100% του φόρου, δηλαδή επιπλέον 495 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ο συγκεκριμένος νέος, για εισόδημα 1.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει φόρο ύψους 990 ευρώ!