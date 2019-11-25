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Ο δημοσιογράφος Αντώνης Πανούτσος προσλαμβάνεται ως ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ στη γενική διεύθυνση ενημέρωσης, με απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια, με απόφαση που υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Γαμπρίτσος.
Ο Α. Πανούτσος ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ στις τελευταίες εκλογές, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί και εκ των επικριτών της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέφει στην ΕΡΤ, ως μετακλητός υπάλληλος, με προορισμό την “Αθλητική Κυριακή”, την οποία παρουσίαζε και στον παρελθόν από κοινού με τον Α. Καρπετόπουλο.
Πηγή typologies.gr
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