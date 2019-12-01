Νεκρός μέσα στο διαμέρισμα του βρέθηκε ηλικιωμένος άνδρας στον Βύρωνα

Νεκρό, μέσα στο διαμέρισμά του, στο Βύρωνα, ανέσυραν οι πυροσβέστες ηλικιωμένο.

Είχαν κληθεί νωρίτερα να σβήσουν μικρής έκτασης πυρκαγιά στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του από αναθυμιάσεις.