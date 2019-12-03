Εντός του 2020 οι αποφάσεις του ΣτΕ για τις τριετίες

Στο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν σήμερα οι αιτήσεις, αφενός του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και άλλων περιφερειακών εργοδοτικών Ενώσεων και, αφετέρου, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), του υπουργείου Εργασίας και Σωματείων, για το επίδομα των τριετιών.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει τον περασμένο Απρίλιο ο ΣΕΒ και άλλοι έξι περιφερειακοί σύνδεσμοι-Ενώσεις (ΣΒΑΠ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΣΕ, ΣΕΒΠΔΕ, ΣΘΕΒ, ΠΑΣΕΒΙΠΕ), όπως και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, και ζητούσαν να ακυρωθεί η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας στις 18 Φεβρουαρίου 2019, με την οποία παρέχονταν οδηγίες για την εφαρμογή του νέου κατώτατου μισθού των 650 ευρώ και του ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας (με ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2019).

Ως προς την καταβολή των τριετιών, υπάρχουν δύο αντίθετες νομικές προσεγγίσεις και ερμηνείες. Η εργοδοτική πλευρά υποστηρίζει ότι οι τριετίες στις κατώτατες αμοιβές έχουν καταργηθεί, ενώ η εν λόγω εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι τριετίες πρέπει να συνεχίσουν να καταβάλλονται.

Ειδικότερα, η εργοδοτική πλευρά υποστηρίζει ότι δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για τις τριετίες και η συγκεκριμένη εγκύκλιος που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, αν και κατά τον ΣΕΒ έχει κανονιστικό χαρακτήρα (είναι δηλαδή ψευδοερμηνευτική), δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ παράλληλα υπερβαίνει την εξουσιοδότηση του νόμου 4172/2013, με τον οποίο ορίζεται ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός ως μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς. Δηλαδή, ένας μισθός που δεν συμπεριλαμβάνει τριετίες, δεν περιλαμβάνει κατά συνέπεια και τις αυξήσεις που αντιστοιχούν σε αυτόν.

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, οι τριετίες έχουν καταργηθεί όσον αφορά τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό και το κατώτατο ημερομίσθιο, βάσει του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 και μετά την προσθήκη με το άρθρο πρώτο υποπαράγραφος ΙΑ.6 περ. 2 του ν. 4254/2014.

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ, η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας και το υπουργείο Εργασίας υποστηρίζουν ότι η εγκύκλιος είναι γνήσια ερμηνευτική και για τον λόγο αυτό απαραδέκτως προσβάλλεται ενώπιον του ΣτΕ με αίτηση ακύρωσης, και ότι οι τριετίες ορθώς συνεχίζουν και καταβάλλονται στους εργαζομένους που τις δικαιούνται, καθώς από καμία διάταξη νόμου δεν προκύπτει ρητά η κατάργησή τους, σιωπηρή δε κατάργησή τους, όπως υποστηρίζει η εργοδοτική πλευρά, δεν νοείται ούτε μπορεί να συναχθεί ερμηνευτικά.

Επίσης, η ΓΣΕΕ κλπ. υποστήριξαν ότι οι τριετίες, εκτός των άλλων, αποτέλεσαν, επί σειρά ετών, περιεχόμενο των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και θεμελιώνονται ήδη στον νόμο. Τυχόν δε απόφαση που θα υιοθετούσε την άποψη του ΣΕΒ θα οδηγούσε σε ραγδαίες μειώσεις μισθών για χιλιάδες εργαζομένους, παρά τον αντίθετο σκοπό του νομοθέτη, που ήταν η χορήγηση αυξήσεων.

Οι περιφερειακοί εργοδοτικοί σύνδεσμοι, οι οποίοι μαζί με τον ΣΕΒ προσέφυγαν στο ΣτΕ, είναι οι:

– Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ),

– Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ),

– Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ),

– Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒΠΔΕ),

– Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) και

– Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ).

Τέλος, η έκδοση της σχετικής απόφασης αναμένεται με την είσοδο του νέου έτους.