06.12.2019 18:46

Ποια άρθρα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ στο φορολογικό νομοσχέδιο

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το σχέδιο νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας και η Ελληνική Λύση. Κατά της αρχής ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.

Τα άρθρα του φορολογικού νομοσχεδίου στα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «Ναι» είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, τα εξής:

«’Αρθρο 3: Φορολόγηση ανείσπρακτων δεδουλευμένων

‘Αρθρο 6: Φορολογικοί συντελεστές

‘Αρθρο 8: Φορολόγηση για ασφάλισμα

‘Αρθρο 9: Σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος (συνδυαστικά με το άρθρο 6)

‘Αρθρο 12: Κίνητρα για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς-ηλεκτρικά αυτοκίνητα

‘Αρθρο 13: Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

‘Αρθρο 14: Φορολογικές αποσβέσεις

‘Αρθρο 18: Απαλλαγή από εισφορά αλληλεγγύης για αναπηρίες κάθε μορφής σε ποσοστό 80% και άνω.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω η οποία δεν έγινε δεκτή.

‘Αρθρο 19: Δωρεές ιδρυμάτων στο Δημόσιο

‘Αρθρο 26: Μείωση της προκαταβολής φόρου φορολογικού έτους 2018 κατά 5%

‘Αρθρο 28: Αναστολή του φόρου υπεραξίας.

Ήταν μνημονιακός νόμος δικός τους τον οποίο εμείς παγώσαμε και δίνουν άλλη μία παράταση τώρα

‘Αρθρο 29: Οικονομία διαμοιρασμού (Airbnb)

‘Αρθρο 30: Ηλεκτρονικά βιβλία

Ο Σεπτέμβριος του 2019 είχε τεθεί από τη δική μας κυβέρνηση ως μήνας έναρξης της πιλοτικής εφαρμογής.

‘Αρθρο 31: Παράταση ΔΑΔ

‘Αρθρο 35: Φοροδιαφυγή-Διοικητή ΑΑΔΕ

‘Αρθρο 40: Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ

Συνιστά ημίμετρο σε σχέση με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, πρόταση που είχε υιοθετήσει και η ΝΔ αλλά παρέπεμψε στις καλένδες, προκειμένου τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο να τον διαθέσει σχεδόν αποκλειστικά στη φοροελάφρυνση των επιχειρήσεων

‘Αρθρο 41: ΕΦΚ στο κρασί (επιστροφές).

Επιλύει τεχνικά ζητήματα που πιθανόν προκλήθηκαν μετά την κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί από τον ΣΥΡΙΖΑ

‘Αρθρο 42: Διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

‘Αρθρο 43: Αύξηση δόσεων πάγιας ρύθμισης

‘Αρθρο 44: Διαγραφές ανείσπρακτων μικροποσών

Διαγραφή οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων συνολικής αξίας έως 10 ευρώ

‘Αρθρο 45: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

‘Αρθρο 46: Παράταση του τρόπου φορολόγησης των οχημάτων δημόσιας χρήσης

‘Αρθρο 47: Ρύθμιση μεταβίβασης ακινήτων

‘Αρθρο 48: Ρύθμιση θεμάτων δωρεών και γονικών παροχών

‘Αρθρο 49: Υποβολή στοιχείων ακινήτων

‘Αρθρο 63: Εκπροσώπηση υπουργείου Οικονομικών

Τροπολογία 107

‘Αρθρο 2: Ηλεκτρονική διακίνηση δικαιολογητικών

Τροπολογία 116

‘Αρθρο 4: Φάρμακα σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

‘Αρθρο 5: Εξαίρεση αυτοκινήτων πολυτέκνων από το φόρο πολυτελούς διαβίωσης

‘Αρθρο 6: ΕΝΦΙΑ-Δημόσια Υγεία

‘Αρθρο 8: Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων

Τροπολογία 117

Διανομή κοινωνικού μερίσματος έτους 2019

Ναι, ως συνέχιση των δικών μας πολιτικών αν και φέτος θα το πάρουν μόνο 250.000 νοικοκυριά ενώ πέρυσι δόθηκε σε περίπου 1,5 εκατ. νοικοκυριά με 3,5 εκατ. πολίτες δικαιούχους».

