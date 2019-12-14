ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 06:03
14.12.2019 08:56

Υψηλό σάκχαρο στο αίμα: Πέντε απλές διατροφικές αλλαγές για να το μειώσετε

14.12.2019 08:56
Διαβήτης: Πώς θα τον κρατήσετε μακριά σας! - Media

 

Ο διαβήτης τύπου 2 προκαλείται όταν το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη ή όταν το σώμα δεν αντιδρά στην ινσουλίνη, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή της ζάχαρης σε ενέργεια.

Χωρίς την απαραίτητη ποσότητα ινσουλίνης, οι πάσχοντες αισθάνονται κούραση και κινδυνεύουν περισσότερο από απειλητικές για τη ζωή τους επιπλοκές.

Τα συμπτώματα του διαβήτη τύπου 2 περιλαμβάνουν απώλεια βάρους, κόπωση, μόνιμη δίψα, συχνοουρία, αργή επούλωση των τραυμάτων και θολή όραση.

Η κατάλληλη διατροφή είναι σημαντική για τους ασθενείς με υψηλό σάκχαρο του αίματος.

Δείτε πέντε αλλαγές στη διατροφή για να μειώσετε το σάκχαρο στο αίμα.

  • Μειώστε τα λιπαρά: Τα λιπαρά είναι απαραίτητα στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Είναι σημαντικό ωστόσο να αποφεύγετε το υπερβολικά επεξεργασμένο κρέας και ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα. Τέτοια είναι τα κορεσμένα λιπαρά που βρίσκονται σε τροφές ζωικής προέλευσης, όπως το βούτυρο και τα τυριά, το κόκκινο κρέας και τα αλλαντικά, το φοινικέλαιο, τα κέικ και τα γλυκά.
  • Καλή ενυδάτωση: Πίνετε πολύ νερό. Οι ενήλικες πρέπει να στοχεύουν στην κατανάλωση 8-10 ποτηριών την ημέρα. Εκτός από νερό, μπορείτε επίσης να πίνετε άπαχο γάλα, τσάι ή καφέ, καθώς και τροφές με πολύ νερό, όπως φρούτα και λαχανικά.
  • Τρώτε πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών: Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι μια σημαντική ομάδα τροφών για τους πάσχοντες από διαβήτη. Είναι πλούσια σε βιταμίνες και φυτικές ίνες, οι οποίες σας βοηθούν να αισθάνεστε πλήρεις για μεγαλύτερο διάστημα. Στόχος πρέπει να είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς, η κατανάλωση πέντε μερίδων φρούτων και λαχανικών την ημέρα.
  • Περισσότερα όσπρια: Τα φασόλια, οι φακές και γενικά τα όσπρια, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ενώ είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και άλλα θρεπτικά συστατικά. Δεν έχουν μεγάλη επίδραση στη γλυκόζη του αίματος και δεν αυξάνουν τα επικίνδυνα λιπίδια, όπως η χοληστερόλη.
  • Προσοχή στους υδατάνθρακες: Οι υδατάνθρακες επηρεάζουν αμέσως το σάκχαρο στο αίμα. Κατά την πέψη διασπώνται σε υποπροϊόντα σακχάρου και αυξάνουν το σάκχαρο αίματος. Οι υδατάνθρακες αποτελούν σημαντικό κομμάτι μιας ισορροπημένης διατροφής, αρκεί να προέρχονται από καλές πηγές, όπως τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια και κάποια γαλακτοκομικά.

Πηγή: onmed.gr

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 05:56
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Παρατείνεται για 3 εβδομάδες η εκεχειρία Ισραήλ-Λιβάνου – Διαβεβαίωση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν πυρηνικά στο Ιράν

ΕΛΛΑΔΑ

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών 1,15 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν σε τυχαίο έλεγχο στο πορτ-μπαγκάζ γνωστού πρωταθλητή τζούντο

ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό στη Φλόριντα: Αγροτικό «καβάλησε» Lamborghini μέσα σε πάρκινγκ – «Δεν είδα το αυτοκίνητο», λέει η οδηγός (Video)

