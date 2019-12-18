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18.12.2019 11:55

Fiat Chrysler και PSA ενώνουν δυνάμεις μέσω συγχώνευσης $50 δισ.

18.12.2019 11:55
Η συγχώνευση Peugeot-Citroen με Fiat-Chrysler δημιουργεί την 4η αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο - Media

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Fiat Chrysler και Peugeot προχώρησαν στην υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για το deal συγχώνευσής τους ύψους 50 δισ. δολ., όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες την Τετάρτη το πρωί, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία της τέταρτης μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον πλανήτη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι δυο μεσαίου μεγέθους εταιρείες που δεν έχουν ακόμα αποφασίσει για το όνομα της νέας εταιρείας, ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους έξι εβδομάδες νωρίτερα και τώρα παίρνει σάρκα και οστά η συμφωνία που θα μέλλει να μετασχηματίσει την παγκόσμια βιομηχανία αυτοκινήτου – την ώρα που ο κλάδος είναι αντιμέτωπος με πτώση της ζήτησης σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες είναι αντιμέτωπες με αυξημένα κόστη που απαιτούνται για την ανάπτυξη πιο «καθαρών» μοντέλων, λόγω των αυστηρότερων κανόνων για τις εκπομπές ρύπων.

Η συγχώνευση που στοχεύει στην εξοικονόμηση ετήσιων κοστών ύψους 3,7 δισ. ευρώ μέσω συνδυασμού τεχνολογιών και συμφωνιών αγοράς μετοχών, αναμένεται να κλείσει τους επόμενους 12 με 15 μήνες, οπως αναφέρει η ανακοίνωση..

Σύμφωνα με το Newmoney.gr η νέα οντότητα, η οποία θα απασχολεί πάνω από 400.000 μισθωτούς, θα έχει τζίρο σχεδόν 170 δισεκατομμύρια ευρώ και ετήσιες πωλήσεις 8,7 εκατομμυρίων οχημάτων καθώς διαθέτει τις μάρκες Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot και Vauxhall.

Η ένωσή τους θα φέρει «ενισχυμένες δυνατότητες επένδυσης για τη νέα οντότητα ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μιας νέας βιώσιμης εποχής μετακινήσεων» και «θα δημιουργήσει συνέργειες οι οποίες υπολογίζονται σε περίπου 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ δεν θα υπάρξει κλείσιμο εργοστασίου που να συνδέεται μ’ αυτή τη συναλλαγή», σύμφωνα με τους δύο εταίρους.

Η νέα εταιρεία θα έχει ένα ΔΣ με 11 μέλη (5 μέλη θα ορίσει η PSA, άλλα 5 η FCA, στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται και εκπρόσωποι των εργαζομένων και από τις δυο πλευρές.

Διευθύνων σύμβουλος θα αναλάβει το «αφεντικό» της PSA, Κάρλος Ταβάρες, με 5ετή θητεία και θα έχει μια πρόσθετη θέση στο ΔΣ.

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