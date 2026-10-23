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23.10.2026 11:30

Νέα αναβολή για τις 27 Νοεμβρίου στο Εφετείο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

23.10.2026 11:30
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Για τις 27 Νοεμβρίου αναβλήθηκε εκ νέου η εκδίκαση της υπόθεσης για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης.

Η νέα αναβολή, η τρίτη κατά σειρά, αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος συνηγόρου της υποστήριξης της κατηγορίας, ο οποίος επικαλέστηκε λόγους υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο του Εφετείου θα καθίσουν δώδεκα νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ, που μετά την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακέςεπτά εξ αυτών έχοντας καταδικαστεί με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον με πολυετείς ποινές καθείρξεις ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι υπόλοιποι πέντε με πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης ως απλοί συνεργοί στην ίδια πράξη.

Ουσιαστικά, η δίκη θα εκκινήσει για τους περισσότερους κατηγορούμενους από μηδενική βάση, χωρίς το δικαστήριο να δεσμεύεται από την ετυμηγορία των δικαστών του πρώτου βαθμού (Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης).

Κι αυτό διότι ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκος Καλλίδης, είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, τον Ιούλιο του 2023, λίγες μέρες αφότου έπεσε η «αυλαία» της πρωτοβάθμιας δίκης, ζητώντας να επιβληθούν μεγαλύτερες ποινές.

Θεωρώντας εσφαλμένη την απόφαση όσον αφορά τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, όπως ήταν η αρχική δίωξη. Επιπλέον, για τρεις εκ των κατηγορουμένων θεώρησε ότι δεν έπρεπε να καταδικαστούν για συνέργεια, αλλά ο ένας για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο και οι άλλοι δύο για συναυτουργία στην ίδια ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.

Η έφεση δεν αγγίζει δύο από τους κατηγορούμενους και πρακτικά μόνο γι’ αυτούς ισχύει η αρχή της μη επιδείνωσης της θέσης τους.

Εκτός από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τις συνδεόμενες με την επίθεση πράξεις εναντίον των δύο φίλων του, κατά το ίδιο αιματηρό επεισόδιο, που «πάγωσε» το πανελλήνιο.

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