Περού: Νεκροί δυο υπάλληλοι των McDonald’s από ηλεκτροπληξία

Η αλυσίδα ταχυφαγείων McDonald’s κήρυξε πένθος, κλείνοντας όλα τα εστιατόριά της στο Περού για δύο ημέρες μετά τον θάνατο δύο νεαρών Περουβιανών εργαζομένων της.

Η 19χρονη Αλεξάντρα Πόρας Ινγκα και ο 18χρονος συνάδελφός της Γκάμπριελ Κάμπος Σαπάτα που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα έχασαν τη ζωή τους από ηλεκτροπληξία ενώ καθάριζαν την κουζίνα σε εστιατόριο της αλυσίδας στο Πουέμπλο Λίμπρε, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας Λίμα, σύμφωνα με την περουβιανή εφημερίδα La Republica.

«Ανταποκρινόμενοι στην τρομερή απώλεια των δύο συναδέλφων μας Κάρλος Γκαμπριέλ Εντγκάρντο Κάμπος Σαπάτα και της Αλεξάντρα Αντονέλα Πόρας Ινγκα, θέλουμε να αναγγείλουμε ότι κηρύξαμε διήμερο πένθος από σήμερα το πρωί κατά το οποίο όλα τα εστιατόριά μας σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν κλειστά», αναφέρει η McDonald’s Peru σε μήνυμά της στο Twitter.

Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, οι οποίες ερευνούν για τον θάνατο των δύο νεαρών Περουβιανών, και ότι στηρίζει τις οικογένειές τους. Ολο το προσωπικό θα πληρωθεί για τις δύο ημέρες που θα παραμείνουν κλειστά τα εστιατόριά της στο Περού, διευκρίνισε.

Οι δύο νέοι είχαν μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και εργάζονταν στην νυχτερινή βάρδια σε εστιατόριο της αλυσίδας για έξι μήνες.

Πώς βρήκαν τραγικό θάνατο εντός του καταστήματος των McDonald’s

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 19χρονη Πόρας Ινγκα υπέστη ηλεκτροπληξία από μια μηχανή αναψυκτικών και ο 18χρονος Κάμπος Σαπάτα υπέστη και αυτός ηλεκτροπληξία όταν προσπάθησε να την βοηθήσει.

«Ερευνούμε την υπόθεση, μια ομάδα ειδικών μας βρίσκεται εκεί», δήλωσε παράλληλα στο AFP πηγή της Διεύθυνσης της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της αστυνομίας.

Η εισαγγελία έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή ποινικής έρευνας για να διαλευκανθούν οι συνθήκες στις οποίες προκλήθηκε το δυστύχημα, όπως αναφέρει η ίδια σε ανακοίνωσή της. Η αστυνομία επιφορτίστηκε με την «επιθεώρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων», την επαλήθευση του σεβασμού στους κανόνες ασφάλειας και την εξακρίβωση των συνθηκών στις οποίες εργάζονταν τα θύματα την ώρα του δυστυχήματος.

Η μητέρα του νεαρού Σαπάτα εξέφρασε τη Δευτέρα στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TV Perú τη λύπη της για το γεγονός ότι η αλυσίδα ταχυφαγείων κάνει λόγο μόνον για “ηλεκτροπληξία” και δεν δίδει περισσότερες λεπτομέρειες στους συγγενείς των θυμάτων.

Οπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα εστιατόρια της MacDonald’s στο Περού ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας και διαβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την έρευνα της αστυνομίας.

Οι δημοτικές αρχές του Πουέμπλο Λίμπρε, της περιοχής στην οποία βρίσκεται το εστιατόριο στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, το έκλεισαν μέχρι νεωτέρας για μη σεβασμό των κανόνων ασφάλειας.