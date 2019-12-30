Ο Τζον Λιούις εξομολογείται: Έχω καρκίνο στο πάγκρεας

Ο Τζον Λούις, εμβληματική μορφή των αγώνων για τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, εκλεγμένος στη Βουλή των Αντιπροσώπων με το Δημοκρατικό Κόμμα, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι πάσχει από καρκίνο τετάρτου σταδίου στο πάγκρεας.

Η διάγνωση έγινε έπειτα από μια «συνηθισμένη» ιατρική εξέταση, διευκρίνισε ο 79χρονος κοινοβουλευτικός, που έχει ανταλλάξει επανειλημμένα σφοδρά φραστικά πυρά με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Εμπλεκόμουν σε αγώνες — για την ελευθερία, για την ισότητα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα — σχεδόν όλη μου τη ζωή. Όμως ποτέ δεν αντιμετώπισα έναν αγώνα όπως αυτόν που καλούμαι να δώσω τώρα», σημείωσε ο Τζον Λούις, υπογραμμίζοντας ότι θα υποβληθεί σε θεραπεία και ταυτόχρονα θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την εκλογική του περιφέρεια, στην Πολιτεία Τζόρτζια.

«Αποφάσισα να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω, αυτό που έκανα πάντα: θα δώσω αγώνα (εναντίον της ασθένειας) και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αγαπημένη μας κοινότητα», συνεχίζει το κείμενο του βετεράνου πολιτικού, μέλους του Κογκρέσου επί τρεις δεκαετίες.

Ο Λούις διαβεβαίωσε, σε μαχητικό τόνο: «Θα επιστρέψω στην Ουάσινγκτον τις επόμενες ημέρες για να συνεχίσω το έργο μου και να αρχίσω τη θεραπεία μου, που θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες. Μπορεί να λείψω από ορισμένες ψηφοφορίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά με τη χάρη του Θεού, θα επιστρέψω σύντομα στην πρώτη γραμμή».

Ο Λούις υπήρξε συνοδοιπόρος του πάστορα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που δολοφονήθηκε το 1968.

Γιος κολίγων, ο Τζον Λούις βρισκόταν στο πλευρό του ηγέτη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στη συγκέντρωση του Αυγούστου του 1963, όταν ο Κινγκ εκφώνησε την περίφημη ομιλία του που έμεινε στην ιστορία με τη φράση «Έχω ένα όνειρο» («I have a dream»).

Είχε συμμετάσχει στις πορείες διαμαρτυρίας από τη Σέλμα στο Μοντγκόμερι, στην Πολιτεία Αλαμπάμα (νότια) το 1965, με κεντρικό αίτημα να παραχωρηθεί δικαίωμα ψήφου στους Αφροαμερικανούς, στην κορύφωση των αγώνων για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Σε μια από αυτές τις πορείες, οι διαδηλωτές δέχθηκαν επίθεση από την αστυνομία και ο Λούις υπέστη κρανιακό κάταγμα.

Μετά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Λούις αρνήθηκε να πάει, τον Ιανουάριο του 2017, στην τελετή ορκωμοσίας του 45ου προέδρου των ΗΠΑ, δηλώνοντας πως «δεν τον θεωρούσε νόμιμο πρόεδρο».

Ο Τραμπ είχε αντεπιτεθεί μέσω Twitter, κρίνοντας ότι ο Τζον Λούις «καλά θα έκανε να ασχολείται περισσότερο με την εκλογική του περιφέρεια, που βρίσκεται σε αξιοθρήνητη κατάσταση και αποσυντίθεται (για να μη μιλήσουμε για την εγκληματικότητα που την έχει μολύνει)». Το συγκεκριμένο προεδρικό tweet είχε πυροδοτήσει ακόμα περισσότερες επικρίσεις.

Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών εξέφρασαν αμέσως την υποστήριξή τους στον Τζον Λούις, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα. «Αν υπάρχει ένα πράγμα που λατρεύω στον Τζον Λούις, αυτό είναι η απαράμιλλη θέλησή του να αγωνίζεται. Ξέρω ότι έχει πολλά ακόμη να δώσει», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος μέσω Twitter.

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι απευθύνθηκε σε δεύτερο πρόσωπο στον Λούις μέσω Twitter: «Τζον, να ξέρεις ότι ολόκληρες γενιές Αμερικανών σε σκέφτονται και προσεύχονται για σένα καθώς δίνεις αυτή τη μάχη (…). Ξέρουμε πως θα είσαι καλά».