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02.01.2020 06:31

Ινδονησία: Τουλάχιστον 21 νεκροί εξαιτίας πλημμυρών στην Τζακάρτα

02.01.2020 06:31
Ινδονησία: Τουλάχιστον 21 νεκροί εξαιτίας πλημμυρών στην Τζακάρτα - Media

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Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, καθώς και σε προάστιά της, ανακοίνωσαν οι αρχές, που προειδοποιούν πως αναμένουν συνέχιση της κακοκαιρίας που τις προκάλεσε.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις αυτές, οι φονικότερες των τελευταίων ετών στην Τζακάρτα, εκτόπισαν πάνω από 30.000 κατοίκους και προκάλεσαν χάος στη μεγαλύτερη πόλη της νοτιοανατολικής Ασίας, με τις σιδηροδρομικές συνδέσεις να έχουν ανασταλεί εν μέρει και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

Ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων ενημέρωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ο απολογισμός των πλημμυρών που προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και συνεχίστηκαν και τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου αυξήθηκε σε 21 νεκρούς. Χθες Τετάρτη η κυβέρνηση είχε κάνει λόγο για εννέα νεκρούς.

Η γεωφυσική και μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας προβλέπει συνέχιση των καταιγίδων, με συχνούς κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους, το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σήμερα.

Δεν έχουν διευκρινιστεί από τις αρχές οι αιτίες του θανάτου όλων των θυμάτων. Με βάση όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν, άλλοι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολισθήσεων, άλλοι τέσσερις υπέστησαν ηλεκτροπληξία και τρεις πέθαναν από υποθερμία.

Στην Τζακάρτα και τα προάστιά της ζουν πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι καταβάλλουν προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για να μειώσουν τον κίνδυνο πλημμυρών την περίοδο των βροχών στην Τζακάρτα, μέρος της οποίας χαρακτηρίζεται ευάλωτο σε αυτές.

Το 2007, είχαν χαθεί πάνω από 50 ανθρώπινες ζωές στην Τζακάρτα εξαιτίας πλημμυρών. Πριν από πέντε χρόνια, μεγάλο μέρος του κέντρου της μεγαλούπολης πλημμύρισε εξαιτίας της υπερχείλισης καναλιών.

 

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