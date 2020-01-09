Ποιοι S-400; Το αντιαεροπορικό σύστημα του Ισραήλ είναι ανίκητο – Χτυπάει πυραύλους με λέιζερ (Video)

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Το βίντεο που θα δείτε το έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο άμυνας του Ισραήλ και δείχνει πως έχει δημιουργήσει μια αντιαεροπορική ομπρέλα που είναι ικανή να διαλύσει στον αέρα πυραύλους που ενδεχομένως θα εκτοξευτούν από το Ιράν -για παράδειγμα- για να πλήξουν το Ισραήλ. Το σύστημα αυτό ονομάζεται «laser sword» (σπαθί – λέιζερ) και χρησιμοποιεί τη νέα τεχνολογία στο έπακρο.

Πρόκειται για ειδικά φορτηγά που έχουν επανδρωθεί με το σύστημα αυτό. Όταν το ραντάρ εντοπίσει τον εισερχόμενο πύραυλο, και από μεγάλη απόσταση, το σύστημα αυτόματα τον στοχεύει και του ρίχνει μια ισχυρή δέσμη φωτός λέιζερ ικανή να τον ανατινάξει σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, στον αέρα.

Το σύστημα αυτό λένε οι Ισραηλινοί μπορεί να πλήξει πολλούς στόχους σε μεγαλύτερη απόσταση και με μεγαλύτερη ακρίβεια από τα υπάρχοντα αντιπυραυλικά συστήματα. Λειτουργεί μάλιστα και τη νύχτα αλλά και με συννεφιά ή βροχή και ανάμεσα στα σύννεφα. Όπως λένε οι ίδιες πηγές είναι ασύγκριτα οικονομικότερο αφού κάθε φορά που θα «πυροβολεί» θα στοιχίζει 1 δολάριο, σε αντίθεση με τα χιλιάδες δολάρια που στοιχίζουν τα συστήματα με τους πυραύλους σήμερα.

Το σύστημα λόγω της κατάστασης με το Ιράν θα δοκιμαστεί μέσα στο 2020.