Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη για την κατά λάθος κατάρριψη του ουκρανικού Boeing (Photos/Video)

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέλαβαν την πλήρη ευθύνη για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους, όπως ανέφερε σήμερα ένας ανώτερος διοικητής τους σε βίντεο που αναρτήθηκε διαδικτυακά από την κρατική τηλεόραση.

“Μακάρι να πέθαινα και να μην ήμουν αυτόπτης μάρτυρας ενός τέτοιου ατυχήματος”, δήλωσε ο επικεφαλής μεραρχίας Αμιραλί Χατζιζαντέχ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι Φρουροί μπέρδεψαν το ουκρανικό αεροσκάφος για πύραυλο Κρουζ και το κατέρριψαν με πύραυλο μικρού βεληνεκούς.

#IRGC commander:Operator of air defense system was told that cruise missiles had been fired [toward sites in #Iran]…he identified the plane as cruise, but he had to contact to get permission.He couldn’t contact as communication line had problem & made the decision in 10 seconds pic.twitter.com/hx1xd1g8fI — Abas Aslani (@AbasAslani) January 11, 2020

Ο Αμιραλί Χατζιζαντέχ εξηγεί πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα

Τρεις ημέρες μετά τη συντριβή του αεροσκάφους των Ukraine Airlines International λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο στρατός του κατέρριψε «από λάθος» το Boeing 737.

Το Ιράν λυπάται «βαθιά» για τη συντριβή, «μία μεγάλη τραγωδία και ένα ασυγχώρητο λάθος», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

«Η εσωτερική έρευνα των ενόπλων δυνάμεων κατέληξε δυστυχώς στο συμπέρασμα ότι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από λάθος προκάλεσαν τη συντριβή του ουρανικού αεροσκάφους και τον θάνατο 176 αθώων», έγραψε στο Twitter ο Ροχανί.

Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ εξέφρασε «τη λύπη, τη συγγνώμη και τα συλλυπητήριά του», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον φέρει μερίδιο της ευθύνης για την τραγωδία.

«Θλιβερή ημέρα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα της εσωτερικής έρευνας των Ενόπλων Δυνάμεων: Ανθρώπινο λάθος σε μια περίοδο κρίσης που προκλήθηκε από τον τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ οδήγησε στην καταστροφή», έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter.

Ο Ιρανός υπουργός αναφερόταν στην ένταση που προκλήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τον φόνο στις 3 Ιανουαρίου του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί σε αμερικανική επιδρομής στη Βαγδάτη.

Πρώτος ήταν ο ιρανικός στρατός που έκανε λόγο για «ανθρώπινο λάθος», εξηγώντας ότι το ουκρανικό Boeing θεωρήθηκε «εχθρικό αεροσκάφος». «Ο υπεύθυνος» του λάθους αυτού θα λογοδοτήσει «αμέσως» στη δικαιοσύνη, τόνισε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού.

«Εν μέσω μιας κατάστασης κρίσης η πτήση 752 της Ukrainian απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιμάμης Χομεϊνί και την ώρα που έκανε έναν ελιγμό (φάνηκε να πλησιάζει) σε ευαίσθητο στρατιωτικό κέντρο» των Φρουρών της Επανάστασης, αναφερόταν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο Irna.

«Σε αυτές τις συνθήκες» και έπειτα από «ένα ανθρώπινο λάθος και όχι σκοπίμως το αεροπλάνο επλήγη», πρόσθεσε ο ιρανικός στρατός.

Η πτήση PS752 της Ukraine Airlines International συνετρίβη νωρίς το πρωί της Τετάρτη δυτικά της Τεχεράνης λίγη ώρα μετά την απογείωσή του. Οι επιβαίνοντες ήταν κυρίως Ιρανοί και Καναδοί, όμως και Αφγανοί, Βρετανοί, Σουηδοί και Ουκρανοί.

Ένα βίντεο είκοσι δευτερολέπτων, που δείχνει τη στιγμή που ένας πύραυλος χτυπά το αεροπλάνο, έχει διαδοθεί στο Διαδίκτυο.

Την Πέμπτη ο Καναδάς πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είχε εκτιμήσει ότι δεν πρόκειται για ατύχημα. «Έχουμε πληροφορίες από πολλές πηγές» που «αναφέρουν ότι το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από ιρανικό πύραυλο εδάφους- αέρος», είχε προσθέσει. «Πιθανόν να μην ήταν σκόπιμο».

Μαύρα κουτιά

Το Ιράν έχει δεσμευθεί να διεξάγει μια «διαφανή» έρευνα και ότι θα κάνει τα πάντα για να διευκολύνει το έργο των χωρών που έχουν θύματα.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Βαντίμ Πριστάικο υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί ερευνητές έχουν «την πλήρη συνεργασία» της Τεχεράνης.

Η Τεχεράνη, η οποία διέκοψε τις σχέσεις της με τον Καναδά το 2012, ανακοίνωσε επίσης ότι αναμένει την άφιξη μιας καναδικής ομάδας αρμόδιας «να ασχοληθεί με τις υποθέσεις των Καναδών θυμάτων».

Εξάλλου ο Καναδός υπουργός Εξωτερικών Φρανσουά- Φιλίπ Σαμπάν δήλωσε ότι η χώρα του θα σχηματίσει μια ομάδα συντονισμού με την Ουκρανία, τη Σουηδία, το Αφγανιστάν και τη Βρετανία, η οποία θα μιλά «με μία φωνή» υπέρ «μιας πλήρους και διαφανούς» έρευνας για τα αίτια της συντριβής.

Το Ιράν έχει καλέσει και τη Boeing, την αμερικανική εταιρεία που κατασκεύασε το αεροσκάφος, να συμμετάσχει στην έρευνα, καθώς και Αμερικανούς, Καναδούς, Γάλλους και Σουηδούς για να παρακολουθήσουν τις μεθόδους εργασίας των Ιρανών.

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του κοινοβουλίου της Ρωσίας Κονσταντίν Κοσάτσεφ εκτίμησε ότι το Ιράν «θα πρέπει να πάρει μαθήματα» από την τραγωδία αυτή.

«Αν η αποκωδικοποίηση των μαύρων κουτιών (του ουκρανικού αεροσκάφους) και η έρευνα δεν αποδείξουν ότι ο ιρανικός στρατός το έκανε σκοπίμως (…), το θέμα θα πρέπει να κλείσει. Με την ελπίδα να πάρουν μαθήματα και να ληφθούν μέτρα από όλες τις πλευρές», δήλωσε ο Κοσάτσεφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Η αντίδραση του Κιέβου

Η Ουκρανία αναμένει τη διεξαγωγή πλήρους έρευνας, πλήρη παραδοχή ενοχής και την καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν μετά την παραδοχή της Τεχεράνης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν από λάθος το αεροσκάφος της Ukraine Airlines International, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανακοίνωσή του σήμερα.

Ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι “το Ιράν δήλωσε ένοχο για την κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους. Όμως επιμένουμε σε πλήρη παραδοχή ενοχής”.

“Αναμένουμε από το Ιράν διαβεβαιώσεις για την ετοιμότητά του να διεξαγάγει πλήρη και ανοικτή έρευνα, να προσαγάγει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, να καταβάλει αποζημιώσεις και να ζητήσει επισήμως συγγνώμη μέσω της διπλωματικής οδού”, πρόσθεσε.

Ukraine Airlines: Δεν αμφιβάλαμε ποτέ ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για το δυστύχημα

Ο πρόεδρος της Ukraine Airlines International Γεβγένιι Ντίχνε δήλωσε σήμερα ότι δεν αμφέβαλε ποτέ ότι η εταιρεία δεν ευθυνόταν για τη συντριβή του αεροσκάφους της την Τετάρτη, λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τεχεράνης.

Έντεκα Ουκρανοί, ανάμεσά τους τα εννέα μέλη του πληρώματος του Boeing 737, είναι μεταξύ των 176 θυμάτων του δυστυχήματος, σύμφωνα με το Κίεβο. Ο Ντίχνε ανήρτησε ανακοίνωση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, αφού το Ιράν παραδέχθηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του κατέρριψαν “από λάθος” το ουκρανικό αεροσκάφος.

“Δεν αμφιβάλαμε ούτε για δευτερόλεπτο ότι το πλήρωμά μας και το αεροπλάνο μας δεν θα μπορούσαν να ευθύνονται για αυτή την φρικτή συντριβή”, τόνισε.

“Ήταν οι καλύτεροι άνδρες και γυναίκες μας. Οι καλύτεροι”, πρόσθεσε.

Χαμενεΐ: Να ανακοινωθεί επίσημα το λάθος μας

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενημερώθηκε για την “από λάθος” κατάρριψη του ουκρανικού αεροσκάφους χθες Παρασκευή και δήλωσε ότι η πληροφορία αυτή θα πρέπει να ανακοινωθεί δημοσίως έπειτα από συνάντηση που είχε με το συμβούλιο ασφλείας της χώρας, μετέδωσε το πρακτορείο Fars στο Twitter.

Ο τύπος του αεροσκάφους που κατέρριψε κατά λάθος το Ιράν

Επικοινωνία Ζελένσκι-Ροχανί

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ιρανό ομόλογό του Χασάν Ροχανί σήμερα μετά την παραδοχή της Τεχεράνης ότι κατέρριψε κατά λάθος ένα επιβατικό ουκρανικό αεροσκάφος, ανακοίνωσε το γραφείο του ουκρανού προέδρου.

Ευκαιρία για διάλογο, λέει η γαλλίδα ΥΠΕΞ

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί εκτίμησε σήμερα ότι «πρέπει να εκμεταλλευθούμε αυτή τη στιγμή για να ξαναδώσουμε χώρο στις συνομιλίες και τις διαπραγματεύσεις» για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο παραδέχθηκε ότι κατέρριψε από λάθος ένα ουκρανικό αεροσκάφος την Τετάρτη στην Τεχεράνη.

«Είναι σημαντικό να εκμεταλλευθούμε αυτή τη στιγμή για να δώσουμε ξανά χώρο στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις», υπογράμμισε η Παρλί μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά της για τις οικογένειες των θυμάτων της πτήσης των Ukraine Airlines International.

«Το μάθημα που μπορούμε να πάρουμε από αυτή τη δραματική αλληλουχία γεγονότων που ζούμε εδώ και πολλές ημέρες, από το τέλος του 2019, είναι ότι πρέπει να τερματίσουμε αυτή την κλιμάκωση», συνέχισε η ίδια.

«Αυτό πιστεύω ότι έχει αρχίσει να γίνεται από τις 8 Ιανουαρίου, μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε σε αντίποινα το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να μην απαντήσει στο στρατιωτικό πεδίο», εξήγησε η Παρλί.

Η Γαλλία προσπαθεί να αποφύγει να υπάρξει μία κρίση εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων, υπογράμμισε η Γαλλίδα υπουργός.

«Αυτό προϋποθέτει ότι δεν θα σκοτώσουμε τη συμφωνία (για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν), στην οποία καταλήξαμε πριν πέντε χρόνια στη Βιένη. Είναι το μόνο εργαλείο που διαθέτουμε (…) Αυτό προϋποθέτει ότι το Ιράν θα σταματήσει να προχωρά σε προοδευτικές παραβιάσεις (της συμφωνίας), οι οποίες γίνονται αρκετά μη αναστρέψιμες», επεσήμανε.

«Τώρα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανανεώσουμε τον διάλογο. Πρέπει να προστατεύσουμε τη συμφωνία της Βιένης και για αυτό έχουμε ανάγκη την πλήρη συνεργασία των Ιρανών», κατέληξε η Παρλί.