«The New Pope»: Οργισμένες αντιδράσεις από την Καθολική Εκκλησία για τις σέξι καλόγριες της σειράς (Photos)

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Την οργή της Καθολικής Εκκλησίας προκάλεσε από τις πρώτες της σκηνές η τηλεοπτική μίνι-σειρά «The New Pope» με πρωταγωνιστή τον Τζουντ Λο.
Αφορμή για τις έντονες αντιδράσεις αποτέλεσε η σκηνή που απεικονίζει καλόγριες ντυμένες προκλητικά να χορεύουν κάτω από έναν σταυρό φωτισμένο από νέον.
Η σειρά έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής και αποτελεί τη συνέχεια της σειράς «The Young Pope» με τον αρχιεπίσκοπο της Βενετίας να χαρακτηρίζει «προσβλητικές» τις σκηνές αυτές.
«Αυτή η σκηνή είναι προσβλητική και απουσιάζει το αφήγημα που θα μπορούσε να την δικαιολογεί. Λόγω αυτής της έλλειψης αυτό που βλέπουν οι τηλεθεατές είναι περισσότερο ένα μουσικό βίντεο που έχει γυριστεί σε ένα χώρο σημαντικά ιστορικό και για τη μοναστική παράδοση της Βενετίας»» δήλωσε ο ιερέας Τζιανματέο Καπούτο.
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