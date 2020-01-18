Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για τηλεφωνικές απάτες – Ξεγελούσαν πολίτες με «μαϊμού» τροχαία

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Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, αξιώνοντας από πολίτες χρήματα με το πρόσχημα ότι συγγενείς τους προκάλεσαν θανατηφόρο τροχαίο ή ότι τραυματίστηκαν σοβαρά, προχώρησε η Ασφάλεια Κατερίνης, συλλαμβάνοντας ένα άτομο και ταυτοποιώντας συνολικά 14 άτομα.

Οι δράστες εξαπάτησαν πολίτες σε διάφορες περιοχές της χώρας -κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα- και κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα, με τη λεία τους να ξεπερνά τις 65.000 ευρώ, ενώ κατά τη διάρκεια της συνολικής δράσης τους, απαίτησαν και προσπάθησαν να αποσπάσουν συνολικά πάνω από 1.200.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, για την υπόθεση συνελήφθη 53χρονος ημεδαπός και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία συνολικά 9 αλλοδαπών και 5 ημεδαπών, από τους οποίους 8 άνδρες και 6 γυναίκες μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 19 έως 71 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι ο 33χρονος αλλοδαπός, μαζί με άλλα δύο αρχηγικά μέλη, συνέστησαν τον τελευταίο χρόνο δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση, στην οποία εντάχθηκαν και οι συνεργοί τους ως μέλη με διακριτούς ρόλους, με σκοπό την εξαπάτηση πολιτών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους πολίτες, με το πρόσχημα ότι συγγενικά τους πρόσωπα προκάλεσαν θανατηφόρο ατύχημα με θύμα ανήλικο, ή ότι οι συγγενείς τους είχαν τραυματισθεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. Για να γίνονται πιο πειστικοί και να προκαλέσουν σύγχυση στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούνταν τους αστυνομικούς και τους ίδιους συγγενείς των πολιτών.

Στη συνέχεια ζητούσαν επιτακτικά μεγάλα χρηματικά ποσά, με το πρόσχημα να αποφύγουν οι συγγενείς των πολιτών τις συνέπειες του δήθεν τροχαίου που είχαν προκαλέσει, είτε για να υποβληθούν οι συγγενείς τους σε άμεση χειρουργική επέμβαση, ως υποτιθέμενα θύματα σοβαρού τροχαίου ατυχήματος.

Ακολούθως, αφού κατάφερναν να πεισθούν οι πολίτες, τους υποδείκνυαν σημεία που έπρεπε να παραδώσουν τα χρηματικά ποσά, τα οποία και παραλάμβαναν μέλη της οργάνωσης.

Από τον Φεβρουάριο του 2019 έως και την 14η Ιανουαρίου 2020, ενέχονται σε 45 περιπτώσεις απάτης και απόπειρες εξαπάτησης πολιτών: 21 σε περιοχές της Πιερίας, 12 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, 6 σε περιοχές της Μαγνησίας, 4 σε περιοχές της Ημαθίας, 1 σε περιοχή της Φλώρινας και 1 σε περιοχή της Αττικής.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 16.000 ευρώ, σε δύο περιπτώσεις όπου πολίτες είχαν πεισθεί να τα παραδώσουν και τα οποία αποδόθηκαν στους παθόντες.

Την Παρασκευή 17/01 το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, κατά την οποία εντοπίσθηκε και συνελήφθη ο 53χρονος.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 9 κινητά τηλέφωνα, 3 κάρτες τηλεφώνου sim, μία ηλεκτρονική συσκευή ( tablet ) και χρηματικό ποσό 215 ευρώ. Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσε ο 53χρονος.

Δύο από τα μέλη της οργάνωσης είχαν συλληφθεί τον Αύγουστο του 2019 για απάτη, καθώς εντοπίσθηκαν να κατέχουν το χρηματικό ποσό των 6.500 ευρώ, που είχαν αποσπάσει από δύο πολίτες στην Κατερίνη.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, ενώ ο συλληφθείς με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης.