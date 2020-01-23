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23.01.2020 08:19

Κρήτη: Στο εδώλιο η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της μικρής Μελίνας

23.01.2020 08:19
Κρήτη: Στο εδώλιο η αναισθησιολόγος για τον θάνατο της μικρής Μελίνας - Media

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Στην αναισθησιολόγο καταλογίζεται ότι δεν τήρησε αυστηρά το ισχύον πρωτόκολλο ως προς την αντιμετώπιση της σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που παρουσίασε το κοριτσάκι.

Όπως αναφέρει η Cretalive, για την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου έχει προσδιοριστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του τραγικού θανάτου της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη, η οποία «έσβησε» μετά από επέμβαση για «κρεατάκια» στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου παραπέμπεται η αναισθησιολόγος που χειρίστηκε το περιστατικό καθώς με βάση την εισαγγελική έρευνα της αποδίδονται ευθύνες στο στάδιο της μετεγχειρητικής διαχείρισης της διαδικασίας αφύπνισης του 4χρονου κοριτσιού.

Στην αναισθησιολόγο καταλογίζεται ότι δεν τήρησε αυστηρά το ισχύον πρωτόκολλο ως προς την αντιμετώπιση της σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης που παρουσίασε το κοριτσάκι με επιμένοντα βρογχόσπασμο, υπόταση και βραδυκαρδία.

Της αποδίδεται ότι χορήγησε στο παιδί καταφανώς υψηλότερες δόσεις ινοτρόπων ουσιών και αδρεναλίνης από τις συνιστώμενες κατ’ αναλογία, ενώ επίσης στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ούτε ο τρόπος χορήγησης ούτε αυτή καθαυτή η δοσολογία της φαρμακευτικής αγωγής ήταν σύμφωνες με τη διεθνώς αναγνωρισμένη πρακτική και τους ισχύοντες παιδιατρικούς αλγόριθμους που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Κατά την εισαγγελική Αρχή, η αναισθησιολόγος όφειλε να επιλέξει τη χορήγηση της αδρεναλίνης σε τιτλοποιημένες ενδοφλέβιες δόσεις όπως συστήνεται.

Συγχρόνως, αναφέρεται, έπρεπε να προβεί στην άμεση χορήγηση βρογχοδιασταλτικών φαρμακευτικών ουσιών, στα πρώτα λεπτά διάγνωσης των συμπτωμάτων του βρογχόσπασμου που εκδηλώθηκε στο παιδί μετά τη χορήγηση συγκεκριμένου σκευάσματος (κατονομάζεται) το οποίο κλινικά έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να εμφανίσει διφασική αλλεργική αναφυλαξία και να οδηγήσει αυτοδύναμα σε δύσπνοια και αιμοδυναμική αστάθεια.

Δεν είναι απίθανο πάντως η εκδίκαση της υπόθεσης να πάρει νέα αναβολή, όπως είχε γίνει και τον Ιούνιο του 2019.

 

 

 

 

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