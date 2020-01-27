ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 15:49
27.01.2020 14:19

Λάρισα: Έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους οι αγρότες – Απέκλεισαν συμβολικά τον δρόμο Λάρισας – Κοζάνης οι αγρότες του Τυρνάβου

Τα τρακτέρ στους δρόμους έβγαλαν σήμερα οι αγρότες του νομού Λάρισας σε κατά τόπους σημεία και συγκεκριμένα στον δρόμο Λάρισας – Κοζάνης στον Τύρναβο και στον κόμβο Πλατυκάμπου στη Λάρισα.

Το πιο μαζικό μπλόκο αυτή την στιγμή φαίνεται πως έχει στηθεί από τους αγρότες του Τυρνάβου οι οποίοι απέκλεισαν συμβολικά για λίγα λεπτά τον δρόμο Λάρισας – Κοζάνης και στη συνέχεια τοποθέτησαν τα τρακτέρ τους στην άκρη του οδοστρώματος.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στέλιος Τσικριτσής, εκ μέρους του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου, σημείωσε ότι παραμένουν τα αιτήματα των αγροτών όπως έχουν αποτυπωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ τόνισε πως οι αγρότες διεκδικούν λύσεις από το αρμόδιο υπουργείο.

Αναφορικά με τους σχεδιασμούς των κινητοποιήσεων τους είπε ότι θα παραμείνουν στο σημείο του δρόμου και τις επόμενες ημέρες και πως σε καθημερινή βάση θα αποφασίζεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους.

Σημειώνεται πως οι σημερινές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των αποφάσεων που είχαν πάρει οι αγρότες που συμμετέχουν στους Αγροτικούς Συλλόγους του νομού Λάρισας την προηγούμενη εβδομάδα στην πανελλαδική τους σύσκεψη.

 

