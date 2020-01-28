Περού: Στους 15 έφτασαν οι νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου – Μεταξύ τους και 5 παιδιά

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Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης την Πέμπτη βυτιοφόρου που μετέφερε αέριο στη Λίμα αυξήθηκε σε 15 νεκρούς χθες Δευτέρα, μετά τον θάνατο παιδιού επτά ετών που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση με εκτεταμένα εγκαύματα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Περού.

Συνολικά πέντε παιδιά έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έκρηξης του βυτιοφόρου που μετέφερε αέριο στη Βίγια ελ Σαλβαδόρ, προάστιο όπου ζουν περίπου 500.000 άνθρωποι στο νότιο τμήμα της Λίμας.

Έξι ανήλικοι συγκαταλέγονται εξάλλου στους 48 τραυματίες, που έχουν υποστεί «πολλά εγκαύματα», διευκρίνισε η υπουργός Υγείας Ελισάμπεθ Ινοστρόσα έπειτα από μια επίσκεψη που έκανε στα θύματα του δυστυχήματος.

«Βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση και δίνουν αυτή τη στιγμή αγώνα για να κρατηθούν στη ζωή», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας έστειλε στο Περού στα τέλη της περασμένης εβδομάδας περίπου 18.000 τετραγωνικά εκατοστά ανθρωπίνου δέρματος για τους εγκαυματίες.

Το δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τις 07:00 [τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας] ενώ πολλοί κάτοικοι έφευγαν από τα σπίτια τους για να πάνε στις δουλειές τους.

Η έκρηξη προκλήθηκε έπειτα από διαρροή αερίου από το βυτίο του φορτηγού, το οποίο περιείχε 10.000 λίτρα καυσίμου.

Μια βαλβίδα φαίνεται πως άνοιξε όταν έπεσε σε λακκούβα.

#Gas truck explodes leaving at least 2 dead and dozens injured in #Peru pic.twitter.com/4xufWPtKNU — Press TV (@PressTV) January 24, 2020

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ