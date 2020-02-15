Πάτρα: Σύλληψη 59χρονης για τηλεφωνικές απάτες – Είχε μόλις αποσπάσει 20.000 ευρώ από ηλικιωμένη

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Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πάτρα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, μια 59χρονη αλλοδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, για συμμετοχή σε συμμορία και διάπραξη απατών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, χθες το μεσημέρι, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη που διαμένει στην Πάτρα και προσποιούμενος τον αστυνομικό, της είπε ότι ο γιός της έχει προκαλέσει θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα, με θύμα ένα παιδί και της ζήτησε 20.000 ευρώ, για να μην φυλακιστεί.

Στην συνέχεια, η παθούσα έριξε από το μπαλκόνι της οικίας της μια σακούλα, που περιείχε το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε η 59χρονη δράστιδα, που ανέμενε κάτω από το μπαλκόνι.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών κινητοποιήθηκαν άμεσα και συνέλαβαν την δράστιδα, ενώ βρήκαν και κατάσχεσαν όλο το κλεμμένο χρηματικό ποσό, το οποίο και απέδωσαν στην ηλικιωμένη γυναίκα.

Από την έρευνα που ακολούθησε διακριβώθηκε ότι δράστιδα με δύο τουλάχιστον συνεργούς της, ενεργώντας ως μέλη συμμορίας, με την ίδια μεθοδολογία, είχαν διαπράξει στην Πάτρα ακόμη εννέα απόπειρες απάτης.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί τυχόν εμπλοκή της και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Συμβουλές:

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά και για την πρόληψη διάπραξης ομοίων αδικημάτων σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στο μέλλον συμβουλεύει τους συμπολίτες μας και ιδίως τους ηλικιωμένους τα εξής:

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος).

Να μην ενδίδετε ποτέ σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται πάντα με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

Μην απαντάτε ποτέ σε προσωπικές ερωτήσεις (όνομα, διεύθυνση, κ.λπ.) που σας κάνουν άγνωστοι, είτε για εσάς τους ίδιους, είτε για τα μέλη της οικογένειάς σας, ακόμη κι αν συστήνονται ως εμπορικοί αντιπρόσωποι, υπάλληλοι της τράπεζας με την οποία συνεργάζεστε κ.λ.π.

Να επιβεβαιώνετε τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης του καλούντα, σε περιπτώσεις τηλεφωνικών κλήσεων με απόκρυψη αριθμού.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται ποτέ η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.