Ποινική δίωξη σε βάρος …νεκρής Λαρισαίας για ρευματοκλοπή

Μπορεί εδώ και πολλά χρό­νια να έχει εγκαταλείψει τον μάταιο ετούτο κόσμο αλλά η εκδημία της δεν εμπόδισε τις Υπηρεσίες να εφαρμόσουν το γράμμα του νόμου.

Έτσι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας κλήθηκε, την εβδομάδα που πέρασε, να εκδικάσει ρευματοκλοπής.

Κληρονομιά

Η Λαρισαία προτού εκδημήσει εις Κύριον φρόντισε να τακτοποιήσει τα κληρονομικά της, γράφοντας έτσι ένα σπίτι στην κόρη της. Κόρη που με τον σύζυγό της, θέλοντας να συνδράμουν σε αδύναμο οικονομι­κά ζευγάρι αλλοδαπών τους το διέ­θεσαν προκειμένου να κατοικήσουν. Το ζευγάρι των ενοικιαστών όμως, είτε για λόγους οικονομικής αδυναμίας είτε για λόγους που δεν είναι της παρούσης αντί να προχωρήσουν σε κανονική σύνδεση του ρεύματος στο πατρικό της μακαρίτισσας, προχώρησαν σε ρευματο­κλοπή. Πράξη που διαπιστώθηκε σε έλεγχο της ΔΕΔΔΗΕ που βεβαί­ωσε κατανάλωση 7005 kWh, η αξία των οποίων με το ΦΠΑ και τις επιβαρύνσεις και το διαχειριστικό κόστος ανήλθε κοντά στα 1.500 ευρώ. Η ρευματοκλοπή αφορούσε στο χρονικό διάστημα από 20-04-2015 έως 19-08-2016, ενώ από τον εργαστηριακό έλεγχο στον μετρητή, διαπιστώθηκαν οι κομμένες σφραγίδες στο κάλυμμα του μετρητή, τρύπα στο κάλυμμα του μετρητή κ.λπ., «ευρήματα» όπως σημειώνεσαι και στο πόρισμα των ελεγκτών του ΔΕΔΔΗΕ, «σε συνδυασμό με τα ευρήματα του επιτόπιου ελέγχου τεκμηριώνουν κατ’ αδιαμφισβήτητο τρόπο υπαίτια παρέμβαση στη μετρητική διάταξη, με σκοπό την αλλοίωση της καταγραφής της καταναλισκόμενης ενέργειας και στοιχειοθετούν τον χαρακτηρισμό της περίπτωσης (ως διαπιστωμένη ρευματιοκλοπή».

Έτσι η μακαρίτισσα μηνύθηκε για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας (κατ’ εξακολούθηση). Όπως σημειώνεται και στο πόρισμα του ΔΕΔΔΗΕ «η ανα­λογούσα χρέωση που σας καταλογίζεται για τη συνολική μη καταγραφείσα ενέργεια ανέρχεται σε 1050,75 € πλέον ΦΠΑ 6%. Επιπροσθέτως του καταλογιζόμενου πο­σού για τη μη καταγραφείσα ενέρ­γεια, βαρύνεστε και με το διαχειριστικό κόστος της ρευματοκλοπής το οποίο ανέρχεται σε 286,41 €, πλέον ΦΠΑ 24%. Επομένως η συνολική οφειλή έναντι ρευματοκλοπής που σας καταλογίζεται ανέρχεται σε 1468,94 ευρώ».

«Τα έχω πληρώσει» δήλωσε στο δικαστήριο ο 71xpovos σήμερα γαμπρός της μακαρίτισσας προσκομίζοντας και τη σχετική απόδειξη. Η αρχική αμηχανία της προέδρου και της εισαγγελέως για την… ποινική δίωξη σε βάρος της νεκρής ξεπεράσθηκε γρήγορα, σημειώνοντας την παύση της δίωξης ως μη γενόμενη.

Πηγή: Εφημερίδα Ελευθερία