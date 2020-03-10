search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 23:48
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2020 09:08

Γεροτζιάφας (καθηγητής ιατρικής): Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου είναι επικίνδυνη για τις ευπαθείς ομάδες (Video)

10.03.2020 09:08
Ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής ιατρικής στη σχολή της Σορβόννης, σχολίασε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» την απόφαση της Ιεράς Συνόδου σχετικά με τον κορωνοϊό

Ξεκάθαρη ήταν η θέση του κ. Γεροτζιάφα αναφορικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας για το ζήτημα του κορωνοϊού, καθιστώντας σαφές ότι είναι επικίνδυνη για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της χώρας. 

Το ζήτημα της θείας μετάληψης και της μετάδοσης του κορωνοϊού είναι θέμα δημόσιας υγείας και πειθαρχίας στις αποφάσεις του κράτους σύμφωνα με τον καθηγητή ιατρικής. 

«Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην Ελλάδα με κύριο ρυθμιστή την εκκλησία, δεδομένου ότι ελέγχει και καθοδηγεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είναι πολύ επικίνδυνη. Δημιουργεί συνθήκες αύξησης της ταχύτητας διάδοσης του ιού στη χώρα».

«Βρισκόμαστε σε μια επιδημία η οποία γίνεται πανδημία και μιλάμε για έναν ιό που δεν υπάρχει φυσική ανοσία και κανένα εμβόλιο». 

«Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα εξαπλωθεί η λοίμωξη. Χρειάζεται το σύστημα υγείας να προετοιμαστεί. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι. Είναι άνθρωποι πολλοί ανάμεσά μας. Όσοι έχουν για παράδειγμα διαβήτη, υπέρταση, αυξημένο βάρος». 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
euroleague-pao
19xroni-argostoli-kefalonia-thanatos-new
joseph-aoun
trump-donald
trump new
Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
lazaridis makarios
gap rgvillage
moufteia-komotinis-123
tina new
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 23:47
euroleague-pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Καταιγιστικός ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές, αλλά… χωρίς απευθείας εισιτήριο – Μάχη με Μονακό στα play-in

19xroni-argostoli-kefalonia-thanatos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτούς 

joseph-aoun
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Αούν στο Ισραήλ: «Δεν θα παραχωρήσουμε ούτε κόκκο άμμου από την πατρίδα μας»

1 / 3