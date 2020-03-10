Γεροτζιάφας (καθηγητής ιατρικής): Η απόφαση της Ιεράς Συνόδου είναι επικίνδυνη για τις ευπαθείς ομάδες (Video)

Ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας, καθηγητής ιατρικής στη σχολή της Σορβόννης, σχολίασε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» την απόφαση της Ιεράς Συνόδου σχετικά με τον κορωνοϊό.

Ξεκάθαρη ήταν η θέση του κ. Γεροτζιάφα αναφορικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας για το ζήτημα του κορωνοϊού, καθιστώντας σαφές ότι είναι επικίνδυνη για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της χώρας.

Το ζήτημα της θείας μετάληψης και της μετάδοσης του κορωνοϊού είναι θέμα δημόσιας υγείας και πειθαρχίας στις αποφάσεις του κράτους σύμφωνα με τον καθηγητή ιατρικής.

«Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στην Ελλάδα με κύριο ρυθμιστή την εκκλησία, δεδομένου ότι ελέγχει και καθοδηγεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού, είναι πολύ επικίνδυνη. Δημιουργεί συνθήκες αύξησης της ταχύτητας διάδοσης του ιού στη χώρα».

«Βρισκόμαστε σε μια επιδημία η οποία γίνεται πανδημία και μιλάμε για έναν ιό που δεν υπάρχει φυσική ανοσία και κανένα εμβόλιο».

«Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα θα εξαπλωθεί η λοίμωξη. Χρειάζεται το σύστημα υγείας να προετοιμαστεί. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι. Είναι άνθρωποι πολλοί ανάμεσά μας. Όσοι έχουν για παράδειγμα διαβήτη, υπέρταση, αυξημένο βάρος».