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12.03.2020 11:12

Εντυπωσιακό: Σχεδίασαν με λέιζερ το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων πάνω από το Καλλιμάρμαρο (Video)

12.03.2020 11:12
Εντυπωσιακό: Σχεδίασαν με λέιζερ το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων πάνω από το Καλλιμάρμαρο (Video) - Media

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Το σύμβολο των Ολυμπιακών Αγώνων πάνω από το στάδιο στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο σχεδίασε ομάδα με τη μέθοδο 3D Video Light Drawing, ενόψει της σημερινής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας.

Τις εντυπωσιακές εικόνες με τους Ολυμπιακούς Κύκλους, του συμβόλου της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης στον πλανήτη, δημοσιεύει η ομάδα Up Drones, και τις αναδημοσιευει το iefimerida. Για να πραγματοποιηθεί η εναέρια αυτή «χορογραφία» χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και δοκιμών, αλλά και ειδικός εξοπλισμός.

Το αποτέλεσμα πάντως είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

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