12.03.2020 13:44

Κορωνοϊός: Απολυμαίνονται το Πολυτεχνείο και η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου μετά από κρούσμα

Απολύμανση, από την Παρασκευή, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και στο ιστορικό κτίριο του ΕΜΠ στην οδό Πατησίων, μετά από κρούσμα κορωνοϊού στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Ξεκινά από αύριο απολύμανση στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του συγκροτήματος Πατησίων μετά από κρούσμα κορωνοϊού στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

«Δεν συντρέχει λόγος σφραγίσματος των ευρύτερων χώρων όπου βρέθηκε το άτομο που προσβλήθηκε», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΜΠ, ενώ το προσωπικό του Ιδρύματος μπορεί να επιστρέψει στους χώρους που έγινε απολύμανση οκτώ ώρες μετά την ολοκλήρωσή της.

Όσοι ήρθαν σε επαφή με το άτομο που προσβλήθηκε θα παραμείνουν στο σπίτι τους για δύο εβδομάδες και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ήδη ο ΕΟΔΥ ενημερώνεται από το άτομο που προσβλήθηκε για τις επαφές του με άλλα άτομα και με τη σειρά του ενημερώνει τα άλλα άτομα για το τι πρέπει να κάνουν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

