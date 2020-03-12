Κορωνοϊός: Απολυμαίνονται το Πολυτεχνείο και η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου μετά από κρούσμα

Ξεκινά από αύριο απολύμανση στις εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του συγκροτήματος Πατησίων μετά από κρούσμα κορωνοϊού στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

«Δεν συντρέχει λόγος σφραγίσματος των ευρύτερων χώρων όπου βρέθηκε το άτομο που προσβλήθηκε», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΜΠ, ενώ το προσωπικό του Ιδρύματος μπορεί να επιστρέψει στους χώρους που έγινε απολύμανση οκτώ ώρες μετά την ολοκλήρωσή της.

Όσοι ήρθαν σε επαφή με το άτομο που προσβλήθηκε θα παραμείνουν στο σπίτι τους για δύο εβδομάδες και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Ήδη ο ΕΟΔΥ ενημερώνεται από το άτομο που προσβλήθηκε για τις επαφές του με άλλα άτομα και με τη σειρά του ενημερώνει τα άλλα άτομα για το τι πρέπει να κάνουν.