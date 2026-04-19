Το Ιράν εμφάνισε βίντεο με πυραύλους και drones από υπόγειες εγκαταστάσεις – «Μήνυμα» προς ΗΠΑ και Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ιράν ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο… αναδεικνύει πυραύλους, εκτοξευτές και drones σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για μια κίνηση-απάντηση στις νέες απειλές του Τραμπ, αλλά και σε μία διάψευση ουσιαστικά των ισχυρισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι κατέστρεψαν τον περασμένο Φεβρουάριο τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους.

Βέβαια, το βίντεο ελέγχεται και για την γνησιότητά του, αλλά και για την περίοδο κατά την οποία τραβήχτηκαν τα πλάνα, όμως σε κάθε περίπτωση, η Τεχεράνη θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως είναι έτοιμη να απαντήσει σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση.

Όπως μετέδωσε το Nournews, ο Μαζίντ Μουσάβι από τους Φρουρούς ανέφερε ότι οι διαδικασίες ενίσχυσης των σχετικών συστημάτων έχουν επιταχυνθεί, παρά τα πλήγματα που δέχθηκε το ιρανικό οπλοστάσιο. To Reuters μετέδωσε την είδηση με την επισήμανση ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο.

🇮🇷🇺🇸 O Irã afirma estar se rearmando mais rápido do que os EUA conseguem.



General Mousavi: os estoques de mísseis e drones estão crescendo mais rapidamente do que antes da guerra.



O cessar-fogo deu ao Irã exatamente o que ele precisava: tempo para se rearmar. pic.twitter.com/OsQLhs00G0 — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) April 19, 2026

Οι δηλώσεις του Μουσάβι στοχεύουν να δείξουν ότι η Τεχεράνη συνεχίζει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

