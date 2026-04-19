ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 19:42
19.04.2026 18:00

Το Ιράν εμφάνισε βίντεο με πυραύλους και drones από υπόγειες εγκαταστάσεις – «Μήνυμα» προς ΗΠΑ και Ισραήλ

19.04.2026 18:00
Η κυβέρνηση του Ιράν ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο… αναδεικνύει πυραύλους, εκτοξευτές και drones σε υπόγειες εγκαταστάσεις.

Πρόκειται για μια κίνηση-απάντηση στις νέες απειλές του Τραμπ, αλλά και σε μία διάψευση ουσιαστικά των ισχυρισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι κατέστρεψαν τον περασμένο Φεβρουάριο τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους.

Βέβαια, το βίντεο ελέγχεται και για την γνησιότητά του, αλλά και για την περίοδο κατά την οποία τραβήχτηκαν τα πλάνα, όμως σε κάθε περίπτωση, η Τεχεράνη θέλει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως είναι έτοιμη να απαντήσει σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση.

Όπως μετέδωσε το Nournews, ο Μαζίντ Μουσάβι από τους Φρουρούς ανέφερε ότι οι διαδικασίες ενίσχυσης των σχετικών συστημάτων έχουν επιταχυνθεί, παρά τα πλήγματα που δέχθηκε το ιρανικό οπλοστάσιο. To Reuters μετέδωσε την είδηση με την επισήμανση ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το βίντεο.

Οι δηλώσεις του Μουσάβι στοχεύουν να δείξουν ότι η Τεχεράνη συνεχίζει την ενίσχυση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από την ΕΕ να αναστείλει πλήρως τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ

Ουκρανία: 8 άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς στο Κίεβο

Μάντελσον-gate: «Τρίζει η καρέκλα» του Στάρμερ – Tην παραίτησή του ζητά η αντιπολίτευση

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση με… μήνυμα από τον Αυλωνίτη: Επιτέθηκε στον Φλωρίδη γιατί χαρακτήρισε «συνέχεια της Χρυσής Αυγής» την Κωνσταντοπούλου

ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 56χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα Ευβοίας

ΚΟΣΜΟΣ

Εμπρησμός σε συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο: «Αυξάνεται η βία», προειδοποιεί ο Αρχιραβίνος

ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Αυτά είναι τα τρία σημεία που «χαλάνε» τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Εμπλουτισμός ουρανίου, αποθέματα και Ορμούζ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

PODCASTS

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές – Έρχονται οι MyKataggelies

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.04.2026 19:38
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση με… μήνυμα από τον Αυλωνίτη: Επιτέθηκε στον Φλωρίδη γιατί χαρακτήρισε «συνέχεια της Χρυσής Αυγής» την Κωνσταντοπούλου

ΕΛΛΑΔΑ

Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 56χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα Ευβοίας

