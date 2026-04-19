Συνελήφθη 56χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα Ευβοίας

Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς, στις 12:48, προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχo και να απειλήσει παρακείμενες εκτάσεις.

Κατά τις ίδιες πηγές, η κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του ΠΣ παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχείς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης:

Λιοσίων: «Είναι διασωληνωμένη, δεν μπορούν να πουν κάτι οι γιατροί» λέει ο πατέρας της 16χρονης – Το προφίλ του ανήλικου οδηγού

510: Σκάλα Ωρωπού – Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

Εκλογές ΓΣΕΕ: Πρώτη και ενισχυμένη η ΠΑΣΚΕ, δεύτερη η ΔΑΣ – Κέρδισε έδρα και ο Καραγεωργόπουλος

Δήλωση με… μήνυμα από τον Αυλωνίτη: Επιτέθηκε στον Φλωρίδη γιατί χαρακτήρισε «συνέχεια της Χρυσής Αυγής» την Κωνσταντοπούλου

Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης για τραυματισμένη πεζοπόρο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο

Εμπρησμός σε συναγωγή στο βορειοδυτικό Λονδίνο: «Αυξάνεται η βία», προειδοποιεί ο Αρχιραβίνος

CNN: Αυτά είναι τα τρία σημεία που «χαλάνε» τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Εμπλουτισμός ουρανίου, αποθέματα και Ορμούζ

Ο Λαζαρίδης επικρότησε ανάρτηση που ειρωνευόταν προσβλητικά την Μπακογιάννη

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Μάρω Κοντού: «Είπε ότι ήμουν ένα πουτ…κι και γύρισε την πλάτη της - Αυτό το ‘φερνα μαζί μου για πολλά χρόνια» (Videos)

Τι αλλάζει στις λαϊκές αγορές – Έρχονται οι MyKataggelies

