Συνελήφθη 56χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα Ευβοίας

Στη σύλληψη ενός 56χρονου άνδρα προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Πλατάνα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο συλληφθείς, στις 12:48, προκάλεσε πυρκαγιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχo και να απειλήσει παρακείμενες εκτάσεις.

Κατά τις ίδιες πηγές, η κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση και μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής, ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία με εντολή εισαγγελέα, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.031,25 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του ΠΣ παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με συνεχείς ελέγχους και άμεση απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας.

