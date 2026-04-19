ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (3-0 β’ ημίχρονο): Προβάδισμα για την Ένωση με αυτογκόλ του Κεντζιόρα – Live η εξέλιξη στο ντέρμπι «δικεφάλων»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους για την 2η αγωνιστική των play off για τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Super League.
Η Ένωση προέρχεται από τον αποκλεισμό από τη Ράγιο στην Ευρώπη, ωστόσο πάει με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που γι’ αυτόν η αναμέτρηση είναι «τελικός» καθώς αν ηττηθεί, μένει ουσιαστικά από τώρα εκτός διεκδίκησης τίτλου.
Από την άλλη η ΑΕΚ έχει την ασφάλεια του +5 τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Ολυμπιακό και σε περίπτωση νίκης θα περιμένει… ευχάριστα νέα το βράδυ από την Λεωφόρο, καθώς αν ο Παναθηναϊκός πάρει αποτέλεσμα στο ντέρμπι «αιωνίων», ο τίτλος θα είναι με το… ενάμιση πόδι στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Η 11αδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Ζίνι.
Η 11αδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγιεφ.
Live οι σημαντικότερες στιγμές της αναμέτρησης:
81′ ΓΚΟΛ!!! Η ΑΕΚ με τον Πινέδα το 3-0! Σφυροκόπημα της Ενωσης που κάνει πάρτι
79′ O Kοϊτά βγήκε τετ α τετ, αλλά ο Μπάμπα πρόλαβε και τον έκοψε
78′ Ο Κοϊτά σουτ ελάχιστα άουτ
73′ ΓΚΟΛ: Ο Κοϊτά χόρεψε την άμυνα του ΠΑΟΚ και με σουτ κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ! Τρομερό γκολ!
65′ Μακρινό σουτ του Μαρίν καταλήγει άουτ
63′ Απίστευτη ευκαιρία για την ΑΕΚ ο Περέιρα αντί να σουτάρει δίνει στον Ζίνι κι αυτός αργεί στο κοντρόλ και ο Τσιφτσής αποκρούει, με την Ένωση να… κλωτσά μια ευκαιρία για το 2-0
Δύο αλλαγές με τη σέντρα ο ΠΑΟΚ, έξω οι Λόβρεν και Σάντσες, μέσα Κένι και Μιχαηλίδης
Ημίχρονο, 1-0 η ΑΕΚ που είναι σαφώς καλύτερη του ΠΑΟΚ έστω και αν το γκολ προήλθε από το αυτογκόλ του Κεντζιόρα
ΓΚΟΛ! 36: Ο Περέιρα τη σέντρα, ο Ρέλβας την κεφαλιά με τον Κεντζιόρα να παρεμβαίνει και το σκορ να ανοίγει για την ΑΕΚ
19′ O Bάργκα χάνει τεράστια ευκαιρία εξ επαφής, τον νίκησε ο Τσιφτσής
12′ Ο Χατσίδης έκανε το σουτ. αλλά ήταν μακριά από τον στόχο
4′ Πρώτη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Πινέδα το πλασέ, με τα πόδια σε κόρνερ ο Τσιφτσής
Σέντρα στο παιχνίδι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
