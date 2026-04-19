ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (3-0 β’ ημίχρονο): Προβάδισμα για την Ένωση με αυτογκόλ του Κεντζιόρα – Live η εξέλιξη στο ντέρμπι «δικεφάλων»

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους για την 2η αγωνιστική των play off για τον τίτλο στο πρωτάθλημα της Super League.

Η Ένωση προέρχεται από τον αποκλεισμό από τη Ράγιο στην Ευρώπη, ωστόσο πάει με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που γι’ αυτόν η αναμέτρηση είναι «τελικός» καθώς αν ηττηθεί, μένει ουσιαστικά από τώρα εκτός διεκδίκησης τίτλου.

Από την άλλη η ΑΕΚ έχει την ασφάλεια του +5 τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Ολυμπιακό και σε περίπτωση νίκης θα περιμένει… ευχάριστα νέα το βράδυ από την Λεωφόρο, καθώς αν ο Παναθηναϊκός πάρει αποτέλεσμα στο ντέρμπι «αιωνίων», ο τίτλος θα είναι με το… ενάμιση πόδι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η 11αδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς, Περέιρα, Πινέδα, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Ζίνι.

Η 11αδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Σάντσες, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγιεφ.

Live οι σημαντικότερες στιγμές της αναμέτρησης:

81′ ΓΚΟΛ!!! Η ΑΕΚ με τον Πινέδα το 3-0! Σφυροκόπημα της Ενωσης που κάνει πάρτι

79′ O Kοϊτά βγήκε τετ α τετ, αλλά ο Μπάμπα πρόλαβε και τον έκοψε

78′ Ο Κοϊτά σουτ ελάχιστα άουτ

73′ ΓΚΟΛ: Ο Κοϊτά χόρεψε την άμυνα του ΠΑΟΚ και με σουτ κάνει το 2-0 για την ΑΕΚ! Τρομερό γκολ!

65′ Μακρινό σουτ του Μαρίν καταλήγει άουτ

63′ Απίστευτη ευκαιρία για την ΑΕΚ ο Περέιρα αντί να σουτάρει δίνει στον Ζίνι κι αυτός αργεί στο κοντρόλ και ο Τσιφτσής αποκρούει, με την Ένωση να… κλωτσά μια ευκαιρία για το 2-0

Δύο αλλαγές με τη σέντρα ο ΠΑΟΚ, έξω οι Λόβρεν και Σάντσες, μέσα Κένι και Μιχαηλίδης

Ημίχρονο, 1-0 η ΑΕΚ που είναι σαφώς καλύτερη του ΠΑΟΚ έστω και αν το γκολ προήλθε από το αυτογκόλ του Κεντζιόρα

ΓΚΟΛ! 36: Ο Περέιρα τη σέντρα, ο Ρέλβας την κεφαλιά με τον Κεντζιόρα να παρεμβαίνει και το σκορ να ανοίγει για την ΑΕΚ

19′ O Bάργκα χάνει τεράστια ευκαιρία εξ επαφής, τον νίκησε ο Τσιφτσής

12′ Ο Χατσίδης έκανε το σουτ. αλλά ήταν μακριά από τον στόχο

4′ Πρώτη ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Πινέδα το πλασέ, με τα πόδια σε κόρνερ ο Τσιφτσής

Σέντρα στο παιχνίδι

