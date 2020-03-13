ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 02:16
13.03.2020 07:30

McDonald’s: Μπαίνουν στην μάχη του delivery και στην Ελλάδα – Πιλοτική λειτουργία σε 5 καταστήματα

13.03.2020 07:30
McDonald’s: Μπαίνουν στην μάχη του delivery και στην Ελλάδα - Πιλοτική λειτουργία σε 5 καταστήματα - Media

 

Με την υπηρεσία McDelivery η οποία προς το παρόν λειτουργεί πιλοτικά, έχει μπει πλέον στη μάχη του delivery στη χώρα μας και η αλυσίδα McDonald’s. Στα σχέδια ωστόσο της Premier Capital, developmental licencee της McDonald’s, είναι η επέκτασή της και σε άλλα καταστήματα. 

H υπηρεσία McDelivery προσφέρεται μέσω τρίτου παρόχου και συγκεκριμένα μέσω οnline πλατφόρμας ενώ προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο σε πέντε εστιατόρια McDonald’s.

Σε πρώτη φάση, όπως αναφέρει το insider.gr, πριν από σχεδόν έναν χρόνο ξεκίνησε να λειτουργεί από το κατάστημα στο Σύνταγμα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σταδιακά σε Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Λεωφόρο Μεσογείων και Παλαιό Φάληρο.

Στόχος της εταιρείας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, μελλοντικά η υπηρεσία να επεκταθεί και σε άλλα καταστήματα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις όλο και περισσότερων καταναλωτών.

Παράλληλα η Premier Capital, ανακοίνωσε πρόσφατα πως συνεχίζει τη διεύρυνση του δικτύου της με 12 νέα εστιατόρια και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, βάσει επενδυτικού προγράμματος ύψους 28 εκατ. ευρώ. Επεσήμανε παράλληλα πως με την ανάπτυξη των υπηρεσιών McDrive και McCafe, ο όμιλος συνεχίζει να επεκτείνει την υπηρεσία McDelivery σε περισσότερα εστιατόρια.

Περίπου 1,5 δισ. ευρώ ο τζίρος του delivery

Ο τζίρος της αγοράς delivery  στη χώρα μας, τόσο online όσο και μέσω τηλεφώνου, υπολογίζεται συνολικά στο 1,5 δισ. ευρώ. Το 1,2 εκατ. ευρώ προέρχεται από τις τηλεφωνικές παραγγελίες και τα 300 εκατ. από τις online πλατφόρμες.

Ο κλάδος του online delivery είναι μάλιστα ραγδαίως αναπτυσσόμενος στη χώρα μας ενώ σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η online παραγγελία φαγητού είναι η τρίτη πιο συχνή υπηρεσία που χρησιμοποιούν οι Έλληνες με ποσοστό 43%.

Οι εξελίξεις μάλιστα με την εξάπλωση του κορονοϊού, δείχνουν το τελευταίο διάστημα μία αύξηση στα delivery καθώς αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν να παραγγείλουν φαγητό και καφέ, αντί να πάνε σε καφετερίες και εστιατόρια όπου συναθροίζονται πολλά άτομα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mylonakis vouli 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Το κρίσιμο «παράθυρο» των 10 ημερών

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Χειροπέδες σε 14χρονο που κουβάλησε ρουκέτα μαζί του στο σχολείο

Varkiza
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

donald_trump_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θετικός σε εκεχειρία στον Λίβανο, αλλά όχι μέρος των διαπραγματεύσεων με Ιράν

netanyahu israel
ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
eurofighter_typhoon_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

doukas-1
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εκεί που τα... πτυχία μετράνε: Ο Χάρης Δούκας πήγε Χάρβαρντ και φέρνει σχέδιο 3+1 για την Αθήνα: Στέγαση, Κλίμα, Υγεία και Συμμετοχή

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

de-grece-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Οριστική απόφαση ΣτΕ: «Ντε Γκρες» η τέως βασιλική οικογένεια με πλήρη πολιτικά δικαιώματα

natura
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντώνουν περιοχές Natura - Στο στόχαστρο ο Παπασταύρου, αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 01:51
mylonakis vouli 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Το κρίσιμο «παράθυρο» των 10 ημερών

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Χειροπέδες σε 14χρονο που κουβάλησε ρουκέτα μαζί του στο σχολείο

Varkiza
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

1 / 3