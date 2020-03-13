McDonald’s: Μπαίνουν στην μάχη του delivery και στην Ελλάδα – Πιλοτική λειτουργία σε 5 καταστήματα

Με την υπηρεσία McDelivery η οποία προς το παρόν λειτουργεί πιλοτικά, έχει μπει πλέον στη μάχη του delivery στη χώρα μας και η αλυσίδα McDonald’s. Στα σχέδια ωστόσο της Premier Capital, developmental licencee της McDonald’s, είναι η επέκτασή της και σε άλλα καταστήματα.

H υπηρεσία McDelivery προσφέρεται μέσω τρίτου παρόχου και συγκεκριμένα μέσω οnline πλατφόρμας ενώ προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο σε πέντε εστιατόρια McDonald’s.

Σε πρώτη φάση, όπως αναφέρει το insider.gr, πριν από σχεδόν έναν χρόνο ξεκίνησε να λειτουργεί από το κατάστημα στο Σύνταγμα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σταδιακά σε Χαλάνδρι, Γλυφάδα, Λεωφόρο Μεσογείων και Παλαιό Φάληρο.

Στόχος της εταιρείας είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, μελλοντικά η υπηρεσία να επεκταθεί και σε άλλα καταστήματα, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις όλο και περισσότερων καταναλωτών.

Παράλληλα η Premier Capital, ανακοίνωσε πρόσφατα πως συνεχίζει τη διεύρυνση του δικτύου της με 12 νέα εστιατόρια και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων, βάσει επενδυτικού προγράμματος ύψους 28 εκατ. ευρώ. Επεσήμανε παράλληλα πως με την ανάπτυξη των υπηρεσιών McDrive και McCafe, ο όμιλος συνεχίζει να επεκτείνει την υπηρεσία McDelivery σε περισσότερα εστιατόρια.

Περίπου 1,5 δισ. ευρώ ο τζίρος του delivery

Ο τζίρος της αγοράς delivery στη χώρα μας, τόσο online όσο και μέσω τηλεφώνου, υπολογίζεται συνολικά στο 1,5 δισ. ευρώ. Το 1,2 εκατ. ευρώ προέρχεται από τις τηλεφωνικές παραγγελίες και τα 300 εκατ. από τις online πλατφόρμες.

Ο κλάδος του online delivery είναι μάλιστα ραγδαίως αναπτυσσόμενος στη χώρα μας ενώ σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η online παραγγελία φαγητού είναι η τρίτη πιο συχνή υπηρεσία που χρησιμοποιούν οι Έλληνες με ποσοστό 43%.

Οι εξελίξεις μάλιστα με την εξάπλωση του κορονοϊού, δείχνουν το τελευταίο διάστημα μία αύξηση στα delivery καθώς αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν να παραγγείλουν φαγητό και καφέ, αντί να πάνε σε καφετερίες και εστιατόρια όπου συναθροίζονται πολλά άτομα.