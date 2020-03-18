Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο Μπαλί

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Ισχυρός σεισμός 6,4 Ρίχτερ χτύπησε το απόγευμα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) το Μπαλί, στην Ινδονησία.
Σύμφωνα με την καταγραφή του Ευρωμεσογειακού, το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν στα 10 χιλιόμετρα.
Από την πλευρά της, η αρμόδια γεωλογική υπηρεσία των ΗΠΑ, έδωσε τον σεισμό στα 255 χιλιόμετρα νότια της πόλης Νούσα Ντούα.
Η Ινδονησία, η οποία «κάθεται» στο σεισμικά ενεργό «δαχτυλίδι της φωτιάς» του Ειρηνικού, υποφέρει συχνά από σεισμούς και τσουνάμι.
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