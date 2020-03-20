ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 21:37
20.03.2020 10:20

Για λογοκλοπή κατηγορεί τον Πατούλη η ΕΦ.ΣΥΝ (Photo)

Για λογοκλοπή κατηγορεί η Εφημερίδα των Συντακτών τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Σύμφωνα με την εφημερίδα ο κ. Πατούλης έκλεψε τις οδηγίες για την διαχείριση των οικιακών απορριμάτων και τις παρουσίασε ως δικές του.

Με τίτλο: Περιφερειάρχης Paste, γράφει η ΕΦ.ΣΥΝ:

Σαν θρασύτατος λογοκλόπος ο περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, κοινοποίησε χθες οδηγίες για το πώς να διαχειρίζονται οι πολίτες τα οικιακά τους απορρίμματα εν μέσω πανδημίας. Οχι μόνο αντέγραψε επί λέξει τις (χρήσιμες αναμφίβολα για τη δημόσια υγεία) οδηγίες (ολόκληρες στην efsyn.gr) που ανάρτησε στο facebook ο πρόεδρος της Διεθνούς Ενωσης Στερεών Αποβλήτων, Αντ. Μαυρόπουλος, και τις παρουσίασε ως αποτέλεσμα «συνεργασίας» στελεχών του («κατόπιν εντολής του», βέβαια). «Κόπιαρε» και τα σχόλια του κ. Μαυρόπουλου, παρουσιάζοντάς τα ως δήλωσή του! Ευκαιρία αυτοπροβολής και ο κορονοϊός για τον περιφερειάρχη…

