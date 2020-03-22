Κωτσόβολος: «Αγνοήστε τα sms» – Ενημέρωση για ηλεκτρονική απάτη

Αγνοήστε SMS που δωρίζουν κινητό και παίρνουν 2€ για αντικαταβολή στους «νικητές», καλεί ο «Κωτσόβολος» το καταναλωτικό κοινό.

Τα εν λόγω SMS είναι παραγωγή κακόβουλου λογισμικού -ενημερώνει η εταιρεία. «Παρακαλείσθε να τα αγνοήσετε και να μην ανοίξετε οποιοδήποτε link περιέχουν», επισημαίνει.

Πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης από τρίτα μέρη με τα οποία η Κωτσόβολος δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ούτε μπορεί να ελέγξει.

«Τα SMS αυτά έχουν σταλεί σε ΤΥΧΑΙΟΥΣ αριθμούς τηλεφώνων και δεν έχουν ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ σχέση με το πελατολόγιο της Κωτσόβολος», αναφέρει.

Από την πλευρά της εταιρίας γίνεται ενημέρωση των διωκτικών αρχών για να βρεθούν οι υπαίτιοι και να προστατευτούν όλοι, έννομα, από την ηλεκτρονική αυτή απάτη που εμπλέκει το όνομα και την φήμη της Κωτσόβολος. Γι’ αυτό παρακαλείσθε αν αντιληφθείτε ότι έχετε πέσει θύμα εξαπάτησης, να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής καταγγελιών: http://portal.astynomia.gr, e-mail: [email protected], τηλέφωνο: 11188).

