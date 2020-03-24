search
24.03.2020 17:42

Ρώσος αστέρας του χόκεϊ προπονείται με τη σέξι σύζυγο του (Video)

Με αναρτήσεις του στο Instagram o Ρώσος σταρ του NHL, του αμερικανικού πρωταθλήματος χόκεϊ, Ίλια Κόβαλτσουκ δείχνει το πώς προπονείται στο σπίτι του ελέω καραντίνας μαζί με τη σύζυγο του Νικόλ.

Ο 36χρονος επιθετικός κάλεσε τους followers του να μείνουν ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και να γυμνάζονται.

Σε ένα από τα βίντεο ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2018 διακρίνεται με τη γυναίκα του στους ώμους του.

Η Νικόλ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, είναι fitness model, ενώ ασχολείται και με το body building, όπου έχει και πολλές διακρίσεις.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В сложное время для всех, поддержим друг друга, берегите себя и своих близких, а главное, Родителей ,Бабушек,Дедушек……ОЧЕНЬ важно.. P.S. Занимайтесь физкультурой дома, снимайте видео, выкладывайте в ленту , давай заниматься вместе, выберу 3-5 лучших , пришлю!!!#homeworkout #staystrong #family @nikolkovalchukofficial  @karolinakovalchukk 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) στις

 

