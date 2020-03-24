Ρώσος αστέρας του χόκεϊ προπονείται με τη σέξι σύζυγο του (Video)

Με αναρτήσεις του στο Instagram o Ρώσος σταρ του NHL, του αμερικανικού πρωταθλήματος χόκεϊ, Ίλια Κόβαλτσουκ δείχνει το πώς προπονείται στο σπίτι του ελέω καραντίνας μαζί με τη σύζυγο του Νικόλ.

Ο 36χρονος επιθετικός κάλεσε τους followers του να μείνουν ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και να γυμνάζονται.

Σε ένα από τα βίντεο ο χρυσός Ολυμπιονίκης του 2018 διακρίνεται με τη γυναίκα του στους ώμους του.

Η Νικόλ, μητέρα τεσσάρων παιδιών, είναι fitness model, ενώ ασχολείται και με το body building, όπου έχει και πολλές διακρίσεις.