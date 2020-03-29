search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:27
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.03.2020 08:15

Πενήντα τόνοι σοκολατένια αβγά και κουνέλια σε «αναμονή» λόγω κορονοϊού

29.03.2020 08:15
Πενήντα τόνοι σοκολατένια αβγά και κουνέλια σε «αναμονή» λόγω κορονοϊού - Media

 

Πενήντα τόνοι σοκολάτας, που σιγά σιγά σμιλεύεται και παίρνει τη μορφή πασχαλινών αβγών και κουνελιών στα εργαστήρια των ζαχαροπλαστείων της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται να πάρει τον «δρόμο» προς το καλάθι με τα δώρα της νονάς ή του νονού ενόψει του Πάσχα. Ωστόσο, στην εποχή του κορονοϊού, αβέβαιο παραμένει αν οι περίτεχνες σοκολατένιες φιγούρες θα φτάσουν τελικά στον προορισμό τους…

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της συντεχνίας καταστηματαρχών ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, εξηγεί πως τα σοκολατένια αβγά, όπως επίσης και τα υπόλοιπα σοκολατένια προϊόντα, ετοιμάζονται πολύ καιρό πριν από την πασχαλινή περίοδο για να φτάσουν εγκαίρως στις βιτρίνες και τα ράφια των ζαχαροπλαστείων, ωστόσο τα πράγματα φέτος κάθε άλλο παρά εύκολα είναι.

«Είμαστε σε κατάσταση δύσκολη. Τα γλυκά μας είναι “πικρά” με τα όσα συμβαίνουν. Τέτοια εποχή πέρυσι είχαμε βάλει τα καλά μας και ήμασταν έτοιμοι για να “γοητεύσουμε” με τις γλυκές δημιουργίες τον κόσμο. Φέτος ζούμε κάτι άλλο! Ειδικά με τα σοκολατένια πασχαλινά είδη, τα οποία δεν είναι όπως τα τσουρέκια που παρασκευάζονται τις τελευταίες ημέρες πριν από την Ανάσταση», λέει χαρακτηριστικά.

Οι ζαχαροπλάστες επισημαίνουν πως η περίοδος του Πάσχα είναι από τις δυνατές, αγοραστικά, για τον κλάδο τους, καθώς στη διάρκειά της η εμπορική κίνηση είναι μεγάλη. «Οι καταστηματάρχες παίρνουν, χάρη σ’ αυτή, μεγάλη “ανάσα” και έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν πολλαπλές υποχρεώσεις τους. Τώρα, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες, γεγονός που δημιουργεί και μια αλυσίδα οικονομικής δυσπραγίας», τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας πως οι πωλήσεις στα ζαχαροπλαστεία έχουν μειωθεί, γενικά, κατά 70%.

Τα περισσότερα ζαχαροπλαστεία, προσαρμοσμένα -κατ’ ανάγκη- στις νέες συνθήκες, προσφέρουν τη δυνατότητα ντελίβερι και μάλιστα χωρίς επιπλέον κόστος, ώστε να μη μείνουν τα παιδιά χωρίς αβγά από τη νονά και το νονό!

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

rrodos_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καταγγελία Φινλανδής τουρίστριας για βιασμό από 33χρονο

arnold-schwarzenegger-king-conan-training
ΣΙΝΕΜΑ

«King Conan»: Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο μετά από 44 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:27
karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

1 / 3