Πενήντα τόνοι σοκολατένια αβγά και κουνέλια σε «αναμονή» λόγω κορονοϊού

Πενήντα τόνοι σοκολάτας, που σιγά σιγά σμιλεύεται και παίρνει τη μορφή πασχαλινών αβγών και κουνελιών στα εργαστήρια των ζαχαροπλαστείων της Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται να πάρει τον «δρόμο» προς το καλάθι με τα δώρα της νονάς ή του νονού ενόψει του Πάσχα. Ωστόσο, στην εποχή του κορονοϊού, αβέβαιο παραμένει αν οι περίτεχνες σοκολατένιες φιγούρες θα φτάσουν τελικά στον προορισμό τους…

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Μάριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της συντεχνίας καταστηματαρχών ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, εξηγεί πως τα σοκολατένια αβγά, όπως επίσης και τα υπόλοιπα σοκολατένια προϊόντα, ετοιμάζονται πολύ καιρό πριν από την πασχαλινή περίοδο για να φτάσουν εγκαίρως στις βιτρίνες και τα ράφια των ζαχαροπλαστείων, ωστόσο τα πράγματα φέτος κάθε άλλο παρά εύκολα είναι.

«Είμαστε σε κατάσταση δύσκολη. Τα γλυκά μας είναι “πικρά” με τα όσα συμβαίνουν. Τέτοια εποχή πέρυσι είχαμε βάλει τα καλά μας και ήμασταν έτοιμοι για να “γοητεύσουμε” με τις γλυκές δημιουργίες τον κόσμο. Φέτος ζούμε κάτι άλλο! Ειδικά με τα σοκολατένια πασχαλινά είδη, τα οποία δεν είναι όπως τα τσουρέκια που παρασκευάζονται τις τελευταίες ημέρες πριν από την Ανάσταση», λέει χαρακτηριστικά.

Οι ζαχαροπλάστες επισημαίνουν πως η περίοδος του Πάσχα είναι από τις δυνατές, αγοραστικά, για τον κλάδο τους, καθώς στη διάρκειά της η εμπορική κίνηση είναι μεγάλη. «Οι καταστηματάρχες παίρνουν, χάρη σ’ αυτή, μεγάλη “ανάσα” και έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν πολλαπλές υποχρεώσεις τους. Τώρα, οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες, γεγονός που δημιουργεί και μια αλυσίδα οικονομικής δυσπραγίας», τονίζει ο κ. Παπαδόπουλος, επισημαίνοντας πως οι πωλήσεις στα ζαχαροπλαστεία έχουν μειωθεί, γενικά, κατά 70%.

Τα περισσότερα ζαχαροπλαστεία, προσαρμοσμένα -κατ’ ανάγκη- στις νέες συνθήκες, προσφέρουν τη δυνατότητα ντελίβερι και μάλιστα χωρίς επιπλέον κόστος, ώστε να μη μείνουν τα παιδιά χωρίς αβγά από τη νονά και το νονό!