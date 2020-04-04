ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 15:15
04.04.2020 13:39

«Ας κάνουμε υπακοή – Να μην φύγει ο κόσμος για το Πάσχα» – Το μήνυμα του Γαϊτάνου

Για την καθημερινότητά του λόγω κορωνοϊού μίλησε ο Πέτρος Γαϊτάνος στην εκπομπή «Έλα Χαμογέλα» στο Open, εκφράζοντας τον πόνο του που δεν θα μπορέσει να εκκλησιαστεί τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος είπε ότι αντιμετωπίζει την κατάσταση με: «… υπακοή, εμπιστοσύνη στο ελληνικό κράτος και στις εντολές της Εκκλησίας – αυτοί οι δύο οι δύο θεσμοί μας καθοδηγούν. Εμένα πάντα μου άρεσε η πειθαρχία, με την έννοια του σεβασμού και της συνείδησης του “Εμείς”… αυτή η δοκιμασία θα μας φέρει σε μια διαφορετική σκέψη και φιλοσοφία ζωής, θα μας δείξει ότι είναι σημαντικό να είμαστε πειθαρχημένοι. Εμένα μου αρέσει η τάξη και το “νοικοκυριό”. Σήμερα, δοκιμάζεται η αίσθηση της έλλειψης συνείδησης και ατομικής ευθύνης.

Η Εκκλησία μέσα στους αιώνες ζει και συντονίζεται μέσα από το ευαγγέλιο του Χριστού, με έναν τρόπο με τον οποίο για αυτούς που είναι συντονισμένοι με αυτόν η δοκιμασία αυτή τους βρίσκει πιο έτοιμους. Η Εκκλησία μέσα στα χρόνια αναδεικνύει πολύ τη δοκιμασία, την εγκράτεια, τη νηστεία». Τέλος, ο Πέτρος Γαϊτάνος μίλησε για τη συνεργασία του με τον μεγάλο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, αποκαλύπτοντας τα σχέδια για μελλοντικές συναυλίες. Προέτρεψε μάλιστα στον κόσμο να μην ξεκινήσει να πάει στα χωριά του για το Πάσχα: «Οι κοσμικές παραδόσεις, ούτε μας σώζουν ούτε μας βοηθάνε σε κάτι».

 

